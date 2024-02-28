- Magazin

Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş

Mehmet Dinçerler ile hızlı bir şekilde boşanan Hadise, tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülendi

Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş mask

Hem konserlerindeki dans performanslarıyla hem de aşk hayatıyla sürekli gündemde olan Hadise, bir kez daha dikkat çekti. Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise, iş dünyasında tanınan bir ailenin oğluyla samimi bir şekilde görüntülendi.

Hadise, Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'ın eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendiği gün, tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları gözlerden kaçmadı. Hadise'nin görüntülerine, "Oğlunun yaşında" yorumları yapıldı.

Hadise'nin bu görüntülerle ilgili ne diyeceği ise şu anda merak konusu haline geldi.

Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş

# Mert Ayaydın, hadıse, Aşk, Yakalandı, yapıldı, bir, ile, sosyal, ISE, ilgili

28 Şub 2024 - 09:52 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL