Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş

Hem konserlerindeki dans performanslarıyla hem de aşk hayatıyla sürekli gündemde olan Hadise, bir kez daha dikkat çekti. Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise, iş dünyasında tanınan bir ailenin oğluyla samimi bir şekilde görüntülendi.

Hadise, Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'ın eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendiği gün, tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları gözlerden kaçmadı. Hadise'nin görüntülerine, "Oğlunun yaşında" yorumları yapıldı.

Hadise'nin bu görüntülerle ilgili ne diyeceği ise şu anda merak konusu haline geldi.