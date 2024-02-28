Fetihler Sultanı'nın galası yapıldı

Fatih Sultan Mehmed'in hayatının ele alınacağı TRT 1'in yeni dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı, ilk bölümüyle bu akşam ekran yolcuğuna başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT yönetimi, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, yönetmeni Şafak Bal ve dizinin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Seçkin Özdemir, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

TRT Uluslararası Film Platoları'nda çekimleri devam eden dizide birçok tarihi yapı aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Çekimlerde kullanılmak üzere; Edirne Sarayı, Bursa Sarayı, Manisa Sarayı, Edirne Top Döküm Atölyesi, harem, harem bahçesi, Macar ve Sırp kaleleri gibi birçok dekor inşa edildi. Ayrıca, Mora kalesi ile birlikte birçok diğer yapı ve mekân da bu listeye eklendi.

Dizinin ilk bölümü için İran'ın en görkemli film platosu olan ve asr-ı saadet projeleri için özel hazırlanan Nour Cinema City'de 10 gün boyunca çekim yapıldı. Dizide, Fatih Sultan Mehmed'in hikayesine paralel olarak ekranlara yansıyacak Eyüb El Ensari karakteri için Cennet'in Krallığı ve Karayip Korsanları filmleriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Gassan Mesud kamera karşısına geçti.

HER AKSESUAR ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN ÜRETİLDİ

Yaklaşık 3 bin 500 yardımcı oyuncunun görev aldığı ilk bölüm için farklı sekanslarda 600 stunt görev yaptı. 30 gün süren ilk bölüm çekimleri için sanat ve kreatif ekipler altı ay hazırlık yaptı. Hali hazırda dört yüz personelin kalıcı olarak istihdam edildiği proje için 20 bin parça kostüm üretildi. 500 adet Osmanlı kılıcı ve 500 adet Bizans kılıcı da dahil olmak üzere, dev prodüksiyonda toplam 1000 adet özel tasarlanmış kılıç imal edildi. Aksesuarlar arasında mızraklar, silahlar, hançerler, oklar, yaylar, tüfekler, kalkanlar, gürzler, baltalar ve diğer silahlar da yer alıyor. Bu aksesuarlar, dönemin danışmanları eşliğinde yeniden tasarlandı ve Osmanlı, Sırp, Macar ve Bizans tarzlarını yansıtan dekorlarla birlikte kullanıldı.

DEVASA ŞAHİN TOPLARI GELİYOR

İstanbul'un fethini yeniden canlandırmak için 50 adet Osmanlı şahin topu, 50 adet Macar topu ve 50 adet gemi topu özel olarak yapıldı. Ayrıca, 100 adet şakaloz tüfeği ve ateşleme mekanizmaları da döneme uygun olarak tasarlandı ve üretildi. Bin adet Osmanlı ve Haçlı zırhı, özel tasarımcılar ve danışmanlar eşliğinde aslına uygun malzemeler kullanılarak yeniden imal edildi. At eyerleri de döneme uygun şekilde tasarlanarak at zırhlarıyla ve başlıklarıyla birlikte yeniden üretildi.

DEKOR VE TASARIMLAR ÜÇ BOYUTLU MODELLENİP ÜRETİLDİ

Proje kapsamında dekor için 10 bin metre kumaş, 3 ton boya, bin metreküp kereste ve 10 bin metre demir profil kullanıldı. Ayrıca, 500 kişilik sanat ekibi, dekorları inşa etmek için çalıştı. Proje, dekor ve aksesuar tasarımlarını üç boyutlu olarak modelleyip aslına uygun malzemelerden üretti.

Dizideki oyuncu kadrosunda ise başrolde Serkan Çayoğlu yer alırken, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi usta isimler yer alıyor.

ALTUN: O DÖNEM ASLINDA BUGÜNLE BENZERLİKLER TAŞIYAN BİR DÖNEMDİR

Galada konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mega bir proje olduğunu söyleyerek, “Dizinin konusu medeniyetler ve dünya tarihi açısından çok ama çok önemli bir aktörü esas alıyor. Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un Fethi'ni, başarılarını gösteriyor. Dizi, esas itibariyle nasıl Fatih sultan Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni gerçek anlamda kurumsallaştıran bir hükümdar olduğunu anlatıyor. Rahmetli Halil İnancık hoca Fatih sultan Mehmet için 'tarihin yetiştirdiği en müstesna hükümdardır' der. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet, medeniyetler tarihinde bir çağ açıp bir çağ kapatan deha bir hükümdardır. Dizi aslında Osmanlı Devleti'nin yükselişinin başladığı dönemine işaret ediyor. Diziyi ilerledikçe göreceğiz ki o dönem aslında bugünle benzerlikler taşıyan da bir dönemdir. Bu yönüyle de dizinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

TÜRK DİZİLERİNE TALEP YÜZDE 183 ARTTI

Türk dizilerine yurt dışında çok ilgi olduğunu vurgulayan Altun, “Dizimiz Türkiye markasına ciddi katkılar yapacak, uluslararası alanda Türkiye markasını büyütecek bir girişimdir. Bu yönüyle de dizi çok önemsiyorum. Son 3 yılda küresel alanda Türk dizilerine olan talebin yüzde 183 arttığını mutlulukla görüyoruz. Dünyada 1 milyara yakın insan Türk dizilerini tüketmektedir ve bu çok kritik bir unsurdur. Bu üretimler bizim kültürel sömürü düzenine, küresel emperyalizme, yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır. Bu yönüyle de girişimleri çok önemsiyorum" diye konuştu.

SOBACI: ÖZELLİKLE ÖZEL KANALLARIN YAPMAKTA ZORLANACAĞI PROJELERE ODAKLANIYORUZ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise “TRT olarak özellikle özel kanalların yapmakta zorlanacağı projelere odaklanmaya gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak tarihimize, milli manevi kültürel değerlerimize sahip çıkmayı, ecdadımızın kahramanlık hikayelerini anlatmayı, şerefli tarihimizin şanlı sayfalarını ekrana getirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Peygamber efendimizin müjdelediği kutlu fethin ve onun övgüsüne mahzar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatan bu dizimizin de bu kamu yayıncılığı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece ilk bölümü çekmek 30 gün sürdü. İlk bölümün sanat ve kreatif ekiplerin hazırlığı 6 ay sürdü. 20 binden fazla kostüm üretildi. 500 kişilik dev bir sanat ekibi dekorları inşa etti. Dekorlar, aksesuarlar 3 boyutlu modellemeyle özel olarak tasarlandı. Tabiri caizse Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun büyük zaferine yaraşacak bir yapıtı ortaya çıkartabilmek açısından çok büyük bir gayret sarf ettik" ifadelerini kullandı.

ÇAYOĞLU: HER SAHNEDE YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ

Dizide Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu da, “Çok heyecanlıyız, ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu. Sette hala hazırlığımız devam ediyor. Çünkü her sahnede yeni şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla setimiz hem eğlenceli hem de öğretici. Gerçekten o dönemde insanlar nasıllardı hayal edip bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Tuba Ünsal ise, “Dizide Mara Hatun'u canlandırıyorum. Tarihte kadının gücünü zarafetle çok güzel harmanlamış, enteresan bir prenses. Osmanlı'da çocuk sahibi olmadan prenses olmuş tek kadın karakter, büyük sorumlulukları var. Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinde önemli bir rolü var. Bu akşam bizim için sürpriz olacak, aylardır çalışıyoruz ama izlemedik" diye konuştu.