Şeyma Subaşı göz kamaştırdı

Yıllar önce "Var Mısın Yok Musun?" adlı yarışma programına katılan ve ardından Acun Ilıcalı ile ilişki yaşamaya başlayarak aniden ün kazanan Şeyma Subaşı, o günden bu yana sürekli gündemde kalmayı başarıyor.

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlenip 29 Eylül'de tek celsede boşanmasının ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Subaşı'nın tarzı ve özel hayatı sık sık dikkat çekerken, son pozları da büyük ilgi gördü. Ünlü ismin paylaşımı hızla gündemde yer aldı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Subaşı, paylaşımına "Anne ve çocuklarla keyifli bir gün daha... Ve kamera ile anları ve anıları yakalamak" notunu düştü.

Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve hızla gündem haline geldi. Paylaşımına beğeni ve yorumlar yağdı.

Ünlü isme hayranları tarafından "Yine çok güzelsin", "Ne güzel tatil yapıyorsunuz", "Hayat size güzel" gibi yorumlar yapıldı.