Bölgede evine gittiği öğrenilen ve yakınlarının haber alamadığı bir kişinin çığ altında kaldığı düşünülüyor. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Çevre
Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi aranıyor
Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesine dün akşam saatlerinde çığ düştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.