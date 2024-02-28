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Eskişehir'de 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı mask
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen 58 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü haklarında " uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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28 Şub 2024 - 09:32 AA Eskişehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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