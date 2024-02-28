İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.