- Asayiş

İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu mask
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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28 Şub 2024 - 08:13 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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