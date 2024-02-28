Turkcell ve Nokia'dan işbirliği

Turkcell, Nokia ile 6G alanındaki AR-GE çalışmalarının hızlandırılması için işbirliğine gitti.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC'24) gerçekleştirilen imza törenine, Turkcell ve Nokia'dan çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Nokia Avrupa Başkanı Rolf Werner tarafından imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, iki şirket 6G alanındaki AR-GE çalışmalarına odaklanacak. 6G ağlarının yeteneklerini keşfetmenin yanı sıra bireyler, kurumlar ve endüstrilere yönelik yeni ve heyecan verici kullanım senaryolarının geliştirilmesi hedefleniyor.

- "Yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmaya kararlıyız"

İmza töreninde konuşan Turkcell Genel Müdürü Koç, Turkcell açısından yapay zekanın, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri ve bulut bilişim gibi kavramların sadece geleceğin değil aynı zamanda bugünü de temsil ettiğini söyledi.

Yenilikçi teknolojiler konusundaki tecrübe ve yetkinlikleriyle Türkiye'nin yanı sıra küresel arenada da öncü bir rol oynamaya devam ettiklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bugün Nokia ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, 6G alanındaki AR-GE çalışmalarımızı daha da hızlandıracak. Bu aynı zamanda, dijital dönüşüm stratejimiz açısından da önemli bir kilometre taşı olacak. Turkcell olarak yeni nesil iletişim teknolojilerine yatırım yaparak, bu konuda ülkemizin de söz sahibi olmasına katkılar sunma konusunda azimli ve kararlıyız. Bu anlaşma, Türkiye'yi şebeke teknolojisindeki küresel gelişmelerin ön saflarında tutacak ve yeni nesil teknolojilerin insanların yaşamlarını, ekonomiyi ve çevreyi iyileştirmek için nasıl kullanılacağının şekillendirilmesinde kilit bir rol oynayacak."

Nokia Avrupa Başkanı Werner ise Turkcell'in 6G yolculuğuna eşlik edecekleri ve birlikte inovasyon yapacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Lider 5G teknolojimiz ve 5G-Advanced'a yönelik net stratejimiz ile 6G araştırmalarına öncülük ediyoruz. Turkcell ile birlikte, geleceğin iletişim standardını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların içinde düşünen, hisseden ve hareket eden ağlar bulunacak ve Türkiye'de dijital dönüşümü ilerletmek için kullanım senaryolarını ortaklaşa geliştireceğiz." şeklinde konuştu.