- Çevre

İstanbul'da sis etkili

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sis etkili mask
İstanbul'da sis etkili
İstanbul'da sis etkili
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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Kentin birçok ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

# sis, istanbul

28 Şub 2024 - 07:04 DHA İstanbul- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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