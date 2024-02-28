Aytekin: "Başkenti Avrupa'da temsil etmek istiyoruz"

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarı finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Aytekin, ‘’Çok şükür yarı finaldeyiz. Yarı finale Fenerbahçe gibi ligin iddialı ve önemli ekiplerinden birini yenerek çıktık. Çok mutluyuz. Rahat bir oyunla, net bir skorla turu geçtik. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Lig de bizim için çok önemli. Ligde de bir an önce kendimizi üst sıralara atmak istiyoruz. Kupa bu takımın genlerinde var. Hocamız da kupayı çok istiyor. O da ilk göreve geldiği günden itibaren kupa hedefini çok net koymuştu. Türkiye'nin başkenti Ankara'yı önümüzdeki sezon Avrupa'da temsil etmek istiyoruz ‘’diye konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU SORUMLULUKTAN KAÇMAYAN BİRİSİ"

Yönetimin çok ciddi fedakarlıklarla takıma takviyeler yaptığını belirten Hüseyin Aytekin, ligin daha uzun bir maraton olduğunu belirterek Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmek istediklerini söyledi. Ligde Kayserispor yenilgisinin ardından Emre Belözoğlu’nun 'Yönetimle konuşup gereğini yapacağım' açıklaması sorulması üzerine ise Aytekin, ’’Hoca sorumluluktan kaçmayan biri. Biliyorsunuz Türk futbolunun şu an yaşayan en önemli değerlerinden. İnşallah önümüzdeki haftalarda ligde de bu oyunumuzu ortaya koyacağız. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz. Buraya gelen taraftarlarımıza, yönetimimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehri seneye Avrupa'da temsil ettireceğiz. Kazandığınızda da yanlışları söylemeniz gerekiyor ki bu hatalar düzeltilsin, hatalardan dönülsün. Türk futbolu sıkıntılı bir dönem yaşıyor. İnşallah hem Ankaragücü için hem de Türk futbolu için güzel günler yakındır’’ şeklinde konuştu.