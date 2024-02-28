Ormanda cansız beden bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekibi, bölgede sabah saatlerinde havadan drone ile arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmaları kapmasında Süleyman Özsoydan’ın cesedi, saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Süleyman Özsoydan’ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan’ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu. Özsoydan’ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.