Mujakic: "Net bir skorla galibiyeti almayı başardık"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibinde Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda istenilen performansa ulaşamadıklarını ifade eden Mujakic, “2-0’dan 3-2 gibi bir skorla Kayserispor’a maalesef yenildik ama bizim bir sözümüz vardı. Bu sözümüzün de arkasında durduk. Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik ve 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz ama bugünkü galibiyetimiz taraftarlarımız içindi. Onlar sahada mücadele eden ve her maça kazanma gayretiyle çıkan bir takımı görmeyi hak ediyorlar. Bize gösterdikleri destekten dolayı onlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞ ZAMANDAKİ HATALARIMIZI TELAFİ ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Bu maçın özelinde ana motivasyonumuz geçen yıl oynadığımız Başakşehir maçıydı” diyen Mujakic, sözlerine şöyle devam etti: “Başakşehir maçında benim düşüncem finale gitmeyi hak eden taraf bizdik ve çok şanssız bir şekilde kaybettik. Bu maçta geçmiş zamandaki hatalarımızı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Başka motivasyon kaynağımız ise ileride daha başarılı bir takım olmak ve bu takıma, şehre hak ettiği kupayı getirmek.”