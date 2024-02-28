Hatay'da kuyuya düşen çocuk, kurtarıldı

Hatay, Kantara Mahallesi'nde 15 metre derinlikteki kuyuya düşen küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.10 yaşındaki Y.U.K.'nin mahalledeki kullanılmayan 15 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri tarafından kuyudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.