Çevre yönetimine İslami bir yaklaşım getiriliyor

Dünyanın dört bir yanından önde gelen İslam alimleri tarafından hazırlanan “Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” nin lansmanı, 27 Şubat’ta, Kenya’daki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda yapılacak.

“Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” ni hazırlayan çekirdek ekipte yer alan Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Mizan, bizlere İslam dininin aktif bir çevre yönetimi çağrısında bulunduğunu hatırlatan güçlü bir sesi temsil ediyor.” dedi.

Dünyanın dört bir yanından önde gelen İslam alimleri tarafından hazırlanan ve hazırlayan çekirdek ekipte Üsküdar Üniversitesi’nin de yer aldığı “Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” nin lansmanı, 27 Şubat Salı günü Kenya'nın Nairobi kentindeki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda yapılacak.

‘Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi’, (https://www.almizan.earth/) çevreye karşı ahlaki sorumluluk konusunda kapsamlı bir İslami bakış açısı sunarak iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadele etme ve gezegenimizi korumak için toplu harekete geçme çağrısında bulunuyor.

Dini ve ahlaki açılardan zengin ilkelere dayanan sözleşme, merhamet, adalet ve birbirine bağlılık değerlerinin rehberliğinde daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun ana hatlarını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA-6) altıncı oturumu Kenya'da yapılıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA-6) altıncı oturumu 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Kenya'nın Nairobi kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Mizan'ın lansmanı da 27 Şubat Salı Günü "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadele için etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir çok taraflı eylemler" temasıyla Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda (UNEA-6) ek olarak yapılacak.

Mizan, Vatikan belgesi olarak kabul edilen Laudato Si'nin İslami muadili olarak görülüyor

Lansmanda UNEA Başkanı'nın yanı sıra aralarında Vatikan'ın UNEP Kenya ve Güney Afrika Daimi Gözlemcisi Hubertus van Megen'in de bulunduğu İslami ve diğer uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri hazır bulunacak.

Mizan'ın, Papa Francis'in 2015 yılında yayınladığı ve şimdiye kadar çevre, ahlak ve Hıristiyan inancına ilişkin en kapsamlı Vatikan belgesi olarak kabul edilen Laudato Si'nin İslami muadili olarak görülüyor.

Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi, İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı tarafından yönetiliyor ve UNEP'in Dünya için İnanç Koalisyonu tarafından destekleniyor.

Sözleşmeyi hazırlayan diğer kilit ortaklar arasında İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Üsküdar Üniversitesi, Hamad Üniversitesi, Kuran Botanik Bahçesi ve Anaq el-Ard yer alıyor.

Çevre konusunda camilerin ve toplum girişimlerinin harekete geçirilmesi hedefleniyor

Sözleşme, Müslüman Yaşlılar Konseyi tarafından onaylanmasının yanı sıra 300'den fazla İslami ve uluslararası kuruluş tarafından da incelendi.

Mizan'ın lansmanından sonra aralarından Mizan Akademisi, on yıllık eylem planı, gençlik konseyi ve zirvesi, küresel başarı ödülleri, Mizan ağı ve vakıf fonu kurulması, yılda iki kez küresel konferanslar düzenlenmesi, camilerin ve toplum girişimlerinin harekete geçirilmesi ve çok daha fazlasının yer aldığı çeşitli girişimlerle temsil edilen temel öncelikleri özetleyen uygulanabilir bir strateji ile desteklenecek.

"Mizan, İslami ilkelere dayanmakla birlikte, mesajını her inançtan ve kökenden insana ulaştıracak”

UNEP Dünya İçin İnanç Koalisyonu Direktörü Iyad Abumoghli, "Mizan, İslami ilkelere dayanmakla birlikte, mesajını her inançtan ve kökenden insana ulaştırmaktadır. Çevre sorunlarının dini ve kültürel sınırları aştığını kabul ederek, dünya genelinde ortak eyleme duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor" dedi.

Merkezi İngiltere'de bulunan İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı (IFEES) Kurucu Direktörü Fazlun Khalid ise “Mizan, kendimiz ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere İslam’dan ilham alan ve sorumlulukla beslenen yol gösterici bir nurdur.” dedi.

“İslam dininin aktif bir çevre yönetimi çağrısında bulunduğunu hatırlatan güçlü bir sesi temsil ediyor”

Mizan’ı hazırlayan çekirdek ekibinin bir üyesi olan Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, "Mizan, bizlere İslam dininin aktif bir çevre yönetimi çağrısında bulunduğunu hatırlatan güçlü bir sesi temsil ediyor" dedi.

Lansman 27 Şubat Salı günü saat 16.00'da (Nairobi saatiyle) UNON Medya Merkezi'nde UNEA Başkanı Sayın Leila Benali ve diğer üst düzey yetkililerin himayesinde gerçekleştirilecek.