Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, özel kargo indirimi

PTT AŞ, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve birinci derece aile bireylerine özel PTT Kargo’dan yapacakları yurt içi kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulamaya başladı.
PTT AŞ´DEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ÖZEL DESTEK
PTT AŞ, Terörle Mücadele Harekât Alanı ve Suriye Harekât Alanı gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına vatanın güvenliğini sağlayan kahraman TSK mensuplarına desteklerini sürdürüyor.
PTT AŞ, bu kampanyayla Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanıyor. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde personele ait çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.