Mansur Yavaş'a Kalecik'te sevgi seli

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor. CHP’nin Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç ile birlikte SKM açılışına katılan Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

“BİZ İNSANLARI AYIRAMAYIZ. VİCDAN SAHİBİYİZ”

“Kalecik kararını vermiş” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, “Beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkardık. Nereden kaç oy çıkmış bakmadık. İlçe ilçe köy köy gezdik, sorunları yerinde çözdük. Belediye işçilerini işten çıkaracaklar dediler. Ekmeğiyle çalışan kimseyi çıkarmadık. Kimsenin emeğiyle ekmeğiyle oynamayız. İşleri güçleri mevcut düzeni devam etsin diye korkutarak oy istiyorlar. Ben de icraatlarınızla oy isteyin dedim. Kimseyi ayırmadan hizmet ettiğimizi tüm Ankara biliyor. Biz insanları ayıramayız. Vicdan sahibiyiz” diye konuştu.

“SİZ ANKARA’YI ÖNEMSEMEDİNİZ”

Ankara’nın sorunlarının yıllardır çözülmediğini söyleyen Yavaş, “Ankara’nın çok büyük altyapı sorunları vardı. Ama siz bunları 25 yıldır yapmadınız. O kadar açıktan akan kanalizasyonu olan köy var. Siz bunları umursamadınız. Siz çöp projelere para harcamaktan dolayı Ankara’nın altyapısına hizmet etmediniz. Türkiye’nin başkentidir Ankara. En ücra köşeye kadar ne asfalt, ne kanalizasyon sorunu olması lazımdı” dedi.

“ALLAH’A ŞÜKÜR BİR TANE BÜROKRATIM SAVCILIĞA GİTMEDİ”

Kenti ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “Ortak akılla karar alıyoruz. Burada da kent konseyi kuracağız. Sivil toplum kuruluşları, üniversitelere başvuruyoruz. Biz boş projelere para yatırmıyoruz. Girişlerdeki kapılara para yatırmıyoruz. İnsana hizmet etmeyen hiçbir projede işimiz olamaz. Her şeyin hesabını veriyoruz. Kuruşun hesabını veriyoruz. Bu hesabı insanlar vermeli. Ben sizin bana emanet ettiğiniz parayı kullanıyorum. Birisi sizin paranızı çarçur ederse hesabını sormaz mısınız? Biz de çok şikâyet edildik. Allah’a şükür bir tane bürokratım savcılığa gitmedi. Hep söylüyorum; siz eğer bu dünyada bu hesabı veremiyorsanız, diğer dünyada bunun hesabını veremezsiniz. Tüm adaylara sesleniyorum, herkes mal varlığını açıklasın. Artık Ankara’da çalıyor ama çalışıyor anlayışını tarihe gömdük.”

“ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN GÖNÜLLERİNE GİRMEK”

Bazı belediye başkanlarının, ilçelerini kendi fotoğraflarıyla donattıklarını söyleyen Yavaş, “Ne oldu? Tarihe gömüldüler. Önemli olan insanların gönüllerine girmek” dedi.

2019 seçimleri sırasında hakkında söylenen “Büyükşehiri yönetemez, batırır” iddialarına hatırlatan Yavaş, “Yönetemezler dedikleri Mansur Yavaş, Dünya Başkentler Ödülü’nü aldı, şeffaflık ödülünü aldı. Kendi internet sitelerinde mali işlerine dair hiçbir şey yok sonra gelmiş Mansur Yavaş belediyeyi batırdı diyor. Kredibilitesi en yüksek belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi çıktı. Bu raporları uluslararası kuruluşlar yapıyor ve parayla bu raporu hazırlayamazsınız” diye konuştu.

KALECİK’E SICAK ASFALT MÜJDESİ

Başkent Kart ve sosyal destek projelerinden bahseden Yavaş, rakibinin AN KART vaadini hatırlatarak “3 yıldır yapıyoruz. Proje tanıtımında adını AN KART olarak değiştirmiş. Ben Başkent ismiyle gurur duyuyorum. Başkent ismini Allah’ın izniyle hiç kimse değiştiremeyecek” dedi.

Kalecik’te yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti: “Alışmışlar Ankara’nın parasını boş projelere yatırmaya. Plastiğe betona yatırmaya alışmışlar. Bakın biz 19’u kadın kooperatifi olmak üzere 60’tan fazla kooperatiften ürün almışız. Kadınların burayı terk etmeden bildikleri en iyi işleri yaparak para kazanacaklar. Sıvı gübre, fide, sulama borusu, sulama kanalı temizliği, kaba yem desteği verdik. Tarımla uğraşan hemşehrilerime sesleniyorum. Siz ekmeye devam edin. Gıdaya erişim zorlanıyor ve biz bu nedenle de sizlere destek oluyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz aç kalmasın diye. Ayrıca müjde olarak da tüm grup yollarınızı sıcak asfalt yapacağız.”