Sağlık sigortanız, ruhunuza iyi geliyor mu?

Sigortam.net, stres ve kaygı kaynaklı psikolojik destek ihtiyacının arttığı dönemlerde, poliçe içinde gözden kaçabilecek ruh sağlığı hizmetlerine özellikle dikkat çekiyor ve sigortalıların poliçedeki haklarından faydalanabileceklerini belirtiyor.

Kontrol dışı gerçekleşen olaylar, yaşanan endişeler ve yoğun stres yalnızca fizyolojik hastalıklara neden olmuyor, aynı zamanda kişilerin psikolojilerinde de zaman zaman dengelerin bozulmasına yol açabiliyor. Sigortam.net, bu tip durumlar karşısında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası poliçeleri kapsamında yer alabilen ancak çoğunlukla gözden kaçan psikolojik destek olanaklarını gündeme taşıyor.

Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerininin seçiminde fiziksel teminatlar elbette belirleyici nitelikte. Ancak poliçe yaptırırken olası psikolojik sorunlara karşı güvence verip vermediğini, ne tür asistans hizmetler olduğunu değerlendirmeye almakta yarar var. Psikolog ve/veya psikiyatri hizmeti alma ihtiyacı, beraberinde ekstra maliyetler getiriyor. Bu hizmetleri karşılayan bir poliçe, ruhen sıkıntılı bir dönemden geçen kişinin, bir de tedavi ihtiyacını karşılamak için fazladan bir maliyet kalemini daha düşünmesinin önüne geçiyor.

Hastalıklar, yaralanma ve benzeri sorunların yanında ruhsal sağlık sorunlarının da hayatın bir gerçeği olarak karşımıza çıkabildiğini söyleyen Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, “Sağlık sigortası poliçesi seçerken sadece fiziksel teminatları değil, aynı zamanda psikolojik güvenceyi de göz önünde bulundurmak, bireylerin genel sağlıklarını korumak adına önemli bir adım olabilir. Psikolog veya psikiyatri hizmetine ihtiyaç duyanlar, bu hizmetleri karşılayan bir poliçenin varlığıyla ekonomik olarak rahatlayabilirler. Günümüzde sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte, Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, psikolog ve psikiyatrist ücretlerini bir defaya mahsus olmak üzere poliçede belirtilen teminat ve limitler de dikkate alınarak çoğunlukla karşılayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Poliçedeki psikolojik destek haklarına göz atmakta yarar var

Sigorta yaptırırken poliçe kapsamına hakim olmak oldukça önemli. Bu aşamada da doğru bir şekilde danışmanlık almak ön plana çıkıyor. Sigorta ürünleri arasında şeffaf bir kıyaslama olanağı sunan Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, “Müşterinin Şampiyonu” olma vizyonu ile müşterilerine danışmanlık veriyor.

Sigortam.net, müşterilerin kendi ihtiyaçlarına uygun poliçeleri seçmelerini ve seçtikleri poliçedeki haklarını bilerek satın aldıkları üründen maksimum fayda görmelerini sağlamayı hedefliyor. Teminat kapsamları ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterebilen Sağlık Sigortası ürünü için Sigortam.net, müşterilerine ihtiyaç duyduklarında ya da kafalarına bir soru takıldığında güvendikleri, kendilerine özel olarak atanmış bir danışmandan destek alma imkânı sunuyor. Böylece sağlık sigortası gibi oldukça hassas ve özel bir alanda, doğru bilgiye ve doğru yönlendirmeye ulaşmaları için müşterilerinin yanında yer alıyor.

Toplumda sigorta bilincini artırma, karmaşık sigorta ürünlerini daha anlaşılır ve erişilebilir kılma hedefiyle hizmet veren Sigortam.net’ten Özel ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın almak veya poliçe seçimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.sigortam.net adresini ziyaret edebilir veya 444 24 00 üzerinden uzman sigorta danışmanları ile görüşebilirsiniz.