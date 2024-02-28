Yaşar’dan AŞTİ’ye ziyaret

Ankara Otobüsçüler ve Acenteler Dernek Başkanı Hacı Barış ve yönetimini ile sohbet ederek sektörde karşılaşılan sorunları dinleyen Başkan Yaşar, “ Türkiye her türlü sıkıntıyı aşabilecek kapasitede ve büyük bir devlet. Yeter ki kendi parasını harcarmış gibi özen gösteren yöneticiler olsun” dedi.

Yenimahalle’de barış ve kardeşlik var

Yenimahalle’de her yurttaşı eşit görerek hizmet edildiğini belirten Yaşar, “2009 yılında yalnız belediye binasıyla teslim aldığımız Yenimahalle’de eğitim, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda 250 hizmet binasını ilçemize kazandırdık. Kimseyi siyasi görüşü yada inancı nedeniyle ayırt etmeden her mahalleye eşit hizmet götürdük. 300’üncü sıralardan aldığımız Yenimahalle’yi gelişmişlik sıralamasında 5’inci sıraya taşıdık. Peki bunu nasıl başardık? Devletin ve yerel yönetimlerin parası var. Vatandaşın verdiği vergiyi kendi paranı harcarmışçasına özen göstererek, vatandaşa fayda sağlayan projelerde kullanınca başarıya ulaşabiliyorsunuz. Yenimahalle’de kin ve nefret yerine huzur, barış ve kardeşlik var. Bu sevgi ortamının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Barış, “Fethi Yaşar uyum içinde çalışıyor”

Başkan Yaşar’a ziyareti için teşekkür ederek çiçek veren Dernek Başkanı Hacı Barış, “Fethi Başkan gerek STK’lar gerekse hemşeri dernekleriyle uyum içerisinde çalışıyor. Ülkemizin, bulunduğu bölgeye değer katan böyle yöneticilere ihtiyacı var. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, derneğimize yaptığı ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi.