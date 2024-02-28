Yan oda dizisi afişi yayınladı

Yan Oda dizisinin yayınlanan afişinde, birbirine yabancı iki ailenin arasındaki derin uçurumlar diziyle ilgili ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi toplayan dizinin afişi, iki farklı ailenin aynı çatı altında yaşayacağı hikayeye dair şimdiden seyircinin merak duygusunu arttırdı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Yan Oda’nın konusu ise şöyle; Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey’le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi’nin de Fikret’in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret’in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale’nin (Derya Pınar Ak)…

Senaryosu Yalı Çapkını’nın usta kalemi Mehmet Barış Günger’e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Merakla beklenen yeni dizi Yan Oda, yakında Star’da.