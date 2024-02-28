28 Şub 2024 - 03:28- Spor G:

Çankaya: "Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz"

MKE Ankaragücü formasını giyen Atakan Çankaya, “Bizim de iki senedir hedefimiz kupa. Geçen sene yarı finalde elendik ama bu sene Ankaragücü’nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz" dedi.

Çankaya: "Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz" mask

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen MKE Ankaragücü’nde savunma oyuncusu Atakan Çankaya, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendi taraftarları önünde çok kuvvetli bir takım haline geldiklerini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, “Ankaragücü her zaman kupada iyi gitmiştir. Bizim de iki senedir hedefimiz kupa. Geçen sene yarı finalde elendik ama bu sene Ankaragücü’nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Camiamız, özellikle bu yönetim geldiğinden beri bunun için mücadele ediyor. Hocamız da bunun için mücadele ediyor. Biz oyuncu grubu da bunun farkındayız. İnşallah kupada da finale gitmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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28 Şub 2024 - 03:28 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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