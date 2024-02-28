Ümraniye’de çocuk oyun sokağı açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından toplam 900 metrekare alana yapılan çocuk oyun sokağı ve 6 bin metrekare alana sahip bölge parkı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından açıldı. İçerisinde halı sahadan, basketbol sahasına, tenis kortundan çocukların doyasıya eğleneceği çocuk oyun alanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bölge parkı ve çocuk oyun sokağının açılışında çocuklara mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Esenşehir Mahallesi’nde toplam 900 metrekare alana yapılan çocuk oyun sokağında bisiklet parkuru, masa tenisi gibi oyun grupları bulunuyor. 6 bin metrekare alana sahip bölge parkının içerisinde halı sahadan, basketbol sahasına tenis kortuna kadar her detayın düşünüldüğü bölge parkı ve çocuk oyun sokağı düzenlenen törende kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Çocuklara mısır, pamuk şeker ve döner ikramı yapılan törene, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İSTANBUL 31 MART’TA ASLİ SAHİBİNE KAVUŞACAK”

Yıldırım, “Belediyecilik AK Parti’nin işi. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışını bütün Türkiye’de damga olarak vurduk. Hatta yurt dışında bile konuşulmaya başlandı. İstanbul nereden nereye geldi. İstanbul bir zamanlar çöplerin, çukurların, çamurların olduğu insanların burayı terk etmek için birbirleriyle yarıştığı bir yerdi. Şu an vizyon projelerin konuşulduğu ve yapıldığı bir yer. İstanbul dünya markası şehir haline geldi. Ama ne zamana kadar? 2019 Haziran ayına kadar. 2019 Haziran ayında halkımız başımızın tacı bir arkadaşı getirdi. Ama arkadaşımız 4 buçuk senede İstanbul’da hayal kurduklarını hangisini yapabildi? İnşallah 31 Mart’ta İstanbul asli sahibine kavuşacak, muradına erecek. İnşallah yeniden hizmetlerle buluşacak. Hizmetlerle birlikte hem Ümraniye hem de 39 ilçemiz çok daha iyi hizmet alacak. Böylece kaybeden kimse olmayacak. Ben inanıyorum. Çünkü İstanbul halkı her zaman doğruyu yapmıştır. Türk halkı 1950’den sonra hiç hata yapmamıştır. Hatayı siyasetçiler yapmış gereken dersi vermiştir. 22 senedir Sayın Cumhurbaşkanımıza halkımızın verdiği desteklerden dolayı şükran borçluyuz. Ümraniye’de de 2019’da AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu bilerek iş başına geldik. Pandemi, ekonomik krizlere, depreme rağmen şükür Ümraniye’de hep beraber gerekeni yaptık. Hep beraber dayanışma içerisinde hem kendi bütçemizle hem vatandaşlarımızın katkılarıyla hem de Bakanlıklarımızla büyükşehiri aratmadık. Büyükşehir başka. Büyükşehir muradına ersin” dedi.

“BU İŞ BİLMEZLERDEN İNŞALLAH İSTANBUL KURTULACAK”

Yıldırım, “Bir belediye başkanı metro inşaatını kapatır mı? Metro inşaatı kapattı. İstanbul’a lazım 150 kilometre tünel yol. Tünel yol yapacaksanız ki yeni yollarla İstanbul trafiğini rahatlatacaksınız. 4 buçuk senede 1 buçuk 2 saate pik noktada trafik hızı azaldı. Trafik hızını en aza indirebilmek için yeni yollar, metrolar yapacaksınız. Tünel yolu kapattı. Kadir Topbaş zamanında yapılmış 3 tane tünel yolu vardı. Nerede? İhalesi yapıldı. Kazıya başlandı. Müteahhit 6 ay çalıştı. Geldi tüneli kapattı. Onun için bu iş bilmezlerden İnşallah İstanbul kurtulacak” şeklinde konuştu.