Kuzeninin tabancasından çıkan kurşunla, öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde Eren Güney’in (24) kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kaza sırasında yolcu konumunda bulunan M.G.’nin ateş alan silahından çıkan kurşun, kuzeni olan sürücü Güney’in başına isabet etti. Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan M.G., suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 171 Sokak'ta Tekel bayi önünde meydana geldi. Eren Güney, beraberinde kuzeni M.G. ile birlikte motosikletle seyir halindeyken cadde üzerinde bulunan Tekel bayinin önünde durmak istedi. Güney’in fren yaptığı sırada kontrolünden çıkan motosiklet devrilirken, bu sırada silah sesi duyuldu. İddiaya göre yolcu konumunda bulunan yere düşerken M.G.’ye ait tabancanın kazara ateş alması sonucu kurşun, Güney’in başına isabet etti. Güney ağır yaralanırken, M.G. suç aleti tabanca ile olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güney, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KUZEN YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının bilgisine başvurduktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, motosiklette bulunan ve olaydan sonra kaçan kişinin Güney’in kuzeni M.G. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından M.G., suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.