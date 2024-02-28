Kartal: "Hiç Beklemediğimiz bir oyunla kaybettik"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İstedikleri gibi mücadele edemediklerini aktaran İsmail Kartal, “Tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maç başladığında maçın başında Cengiz'in bulduğu yüzde 100’lük pozisyonu gole çevirebilseydik, o golün vereceği moral motivasyonla çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak sahada iyi mücadele edecektik. Oyunu elimize geçirebileceğimizi düşünüyorduk, olmadı. Daha sonra istediğimiz gibi mücadele edemedik. Rakip daha motiveydi. Daha iyi mücadele ettiler. Sonuçta bugün biz Fenerbahçe olarak ortaya kendi oyunumuzdan uzak hiç beklemediğimiz bir oyunla bugün kaybettik. Başta ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini, hep birlikte irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Sonuçta bu bize hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Biz önümüze bakıyoruz. Ankaragücü’nü de bugün kazandığı için tebrik ederim” diye konuştu.

“BEN HERHANGİ BİR ENDİŞE DUYMUYORUM”

Kalan iki kupada yollarına devam edeceklerini ifade eden İsmail Kartal, “Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe’nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah izniyle yine sezon sonu şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum” ifadelerini kullandı.