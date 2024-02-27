- Gündem

Yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, gündüz saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs, Kamil Uysal'ın kullandığı 33 K 1146 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

# ile, ISE, edildi, ilgili, Antalya, Otomobil, Sağlık

27 Şub 2024 - 23:31 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL