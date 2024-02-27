Yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, gündüz saatlerinde Mersin- Antalya karayolu Yeşilovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki 33 C 4540 plakalı minibüs, Kamil Uysal'ın kullandığı 33 K 1146 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt'un (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.