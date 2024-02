İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü

2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Rain Telekomünikasyon Bilgisayar İnşaat Ltd. Şti. (Çankaya V.D. - 7342578353)



3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İdari Para Cezası Yaptırım Kararı



4- Tebliğin Konusu : Altındağ İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince 13.06.2023 tarihinde Zübeyde Hanım Mah.655. Cad. No:17/A Altındağ/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Beylerbeyi Gurme Gıda İnşaat Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı işletmeye yapılan Resmi Kontrolde alınan "Çardaklı Tost Peyniri" numune analiz sonucunda Bitkisel Yağ tespit edilmiştir. Yapılan geriye dönük izlemede işletmenin tarafımıza sunduğu GIB2023000000127 no'lu faturada söz konusu ürünlerin tedarikçi firması olarak Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No:51 Kapı No:10 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan işletme bilgilerinizin yer aldığı anlaşılmıştır. Konu gereği işletmenizin yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla izlenebilirlik yazısı yayınlanmış ve yasal süre içerisinde itiraz olmamıştır.



Taklit/tağşiş yapılan "Çardaklı Tost Peyniri" ürününü piyasaya arz ettiğinizden, 5996 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan "Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez." hükmüne aykırı faaliyette bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu nedenle, 5996 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendi gereğince Müdürlük Makamının 31.01.2024 tarih ve E-97596983-020-13056122 sayılı Olur'u ile 165.643 TL(YüzaltmışbeşbinaltıyüzkırküçTürkLirası) idari para cezası verilmiştir.



İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çankaya Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir. İdari para cezasının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin Kanun yoluna başvurulmadan önce yapılması gerekmektedir. İdari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödemeniz halinde ¼ (bir bölü dört) oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

İdari para cezasının taksitle ödenmek istenmesi halinde İlçe Müdürlüğümüze başvurulmanız gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödendi makbuzunun mutlaka Çankaya İlçe Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacaktır.

Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Taksitlendirme durumunda taksitlerin eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale geleceğinden, kalan taksitlerin tamamının takip ve tahsili görevli vergi dairesince, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir.

Konu gereği adı geçen işletmenizin yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.



Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.