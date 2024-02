TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam Toplulukları arasındaki iş birliğinin, karşılıklı kardeşlik ruhu içerisinde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğitimde, kültürde, teknolojide, sanatta, uluslararası ilişkilerde, toplumsal yardımlaşmada, her alanda biz bu işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki İslamofobiyi üreten merkezler, İslam düşmanlığını bir araç olarak kullanıyorlar. Ama ne yazık ki bir taraftan da İslam'ın kötü temsilcisi olan ya da İslam'a zarar veren bazı akımlar da onların ekmeğine yağ sürüyor" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kanada Diyanet Teşkilatı ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Meclis'te kabul etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, Kanada'da 2,5 milyona yakın Müslüman toplumunun var olmasının fevkalade önemli olduğunu, dünyanın her yerindeki Müslüman toplulukların her bakımdan daha ileriye gitmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye olarak Kanadalı Müslümanlara her türlü desteği vereceklerini ifade etti. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kanada İslam Toplumu'nun bir seferberlik halinde Türkiye'ye yardımlarını ulaştırdıklarını dile getirerek, teşekkür eden Kurtulmuş, hepsinden daha önemlisi bu kadar zor bir süreçte dünyanın diğer ucunda dostların, kardeşlerin var olduğunu bilmenin değerli olduğunu söyledi.

Dünyanın siyasi, ekonomik, toplumsal olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, bu çerçevede İslam dünyasının ve Müslüman topluluklarının varlığını küresel bir değere dönüştürmenin vaktinin geldiğini söyledi. Özellikle son zamanlarda İslam'ın dünyanın her yerinde en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen, en hızlı çoğalan bir din olduğunu ve bu durumun son derece sevindirici olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Müslümanların sayısal olarak bu kadar çoğalmalarına rağmen etkilerinin yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

'İSRAİL'İN GÜCÜ, İSLAM DÜNYASININ DAĞINIK, PARÇALANMIŞ, İRADESİZ VE İNİSİYATİFSİZ OLMASIDIR'

Kurtulmuş, Filistin meselesine değinerek, "İsrail'in Gazze'ye bu saldırıları sırasında bir kere daha görüyoruz ki; İsrail'in en büyük gücü topu, tüfeği, silahları, teknolojisi, finansal gücü değildir. Uluslararası Siyonizmin onlara sağlamış olduğu medya desteği değildir. Amerika başta olmak üzere bazı büyük devletlerin onların yanında, arkasında olması değildir. Üzülerek ifade ediyorum ki; İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınık, parçalanmış, iradesiz ve inisiyatifsiz olmasıdır. Dolayısıyla bir taraftan insanların İslam'a ilgisi artarken diğer taraftan Müslüman toplulukları olarak bizim üzerimize düşen, aramızdaki bu dağınıklığı ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

'KANADA'DAKİ MÜSLÜMANLARIN VARLIĞI'

Toplumsal hayatın her tarafında Müslümanların saflarını birleştirmek ve aralarındaki boşluğu doldurmak zorunda olduğunu belirten Kurtulmuş, "İslam toplulukları arasında iş birliği, karşılıklı kardeşlik ruhu içerisinde geliştirilmelidir. Eğitimde, kültürde, teknolojide, sanatta, uluslararası ilişkilerde, toplumsal yardımlaşmada, her alanda biz bu işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede Kanada'daki Müslümanların varlığı, özellikle Batı dünyasının önemli bir gücü olan Kanada'nın üzerinde büyük etkiler oluşturacağı kanaatindeyim" dedi.

'KATEGORİK BİR İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR'

Kurtulmuş, bu dönemde İslam dünyasının karşılaştığı en temel sorunlardan birisinin İslamofobi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İslam'a karşı önemli bir ilgi var ama aynı zamanda İslam düşmanlarının, bilinçli bir şekilde oluşturdukları kategorik bir İslam düşmanlığı var. Bunu da böyle İslamofobi diye bir tabirle aslında daraltmanın doğru olmadığını düşünürüm. Bu çerçevede Müslüman toplulukların üzerine düşen sorumluluklarından birisi de uluslararası İslam karşıtı çevrelerin ürettiği bu İslam düşmanlığının, İslamofobinin ürküttüğü geniş kitlelere İslam'ı sevdirecek çalışmaları yapmamız lazım. Bunun yolu da doğru İslam'ın en iyi şekilde anlatılabilmesidir. Kanada'da bulunan İslam topluluklarının en temel vazifelerinden birisi de budur. Ne yazık ki İslamofobiyi üreten merkezler, İslam düşmanlığını bir araç olarak kullanıyorlar. Ama ne yazık ki bir taraftan da İslam'ın kötü temsilcisi olan ya da İslam'a zarar veren bazı akımlar da onların ekmeğine yağ sürüyor. Boko Haram'dan İŞİD'e, DAEŞ'e kadar birtakım aşırı örgütlerin ve onların arkasındaki bazı aşırı fikirlerin aslında İslam dünyasına da Müslüman topluluklara da ciddi şekilde zarar verdiğini biliyoruz. Bu anlamda istikamet sahibi ve İslam'ın ana akım fikriyatını oluşturan toplulukların iş birliğini arttırması gerektiğini düşünüyorum."

'FETÖ'NÜN, KANADA İSLAM TOPLUMUNUN İÇERİSİNDE YER ALMASI'

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kanada'daki İslam topluluklarıyla ve dünyanın birçok yerindeki Müslüman topluluklarla yakın ilişkilerini geliştirmesini önemsediklerini kaydetti. FETÖ'nün, Kanada İslam toplumunun içerisinde yer alması ya da Kanada İslam toplumuna nüfuz etmesini önlemek gerektiğini de vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlar kendilerini bir kamufle içerisinde; sanki sosyal faaliyetler yapıyorlar, sanki eğitim faaliyetleri yapıyorlar gibi lanse edebilirler. Bunlara karşı tedbirli olduğunuzu biliyorum ama uyanık olmayı sürdürmenizi de sizlerden temenni ediyoruz" dedi.

'SON 4-5 GÜNDÜR GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLÜMLER BAŞLADI'

Filistin meselesinin bütün Müslümanların bir numaralı meselesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Filistin davasının hiçbir şekilde unutturulmayacağını söyledi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 30 bini aşkın insanın öldüğünü, yıkıntıların altında kalanların olduğunu aktaran Kurtulmuş, son 4-5 gündür ise Gazze'de açlıktan ölümlerin başladığını aktardı. Kurtulmuş, "Bu açık bir insanlık suçudur. Soykırıma varan büyük bir katliamdır. Ne yazık ki bunun önlenmesi için uluslararası camia bir şey yapamamıştır" diye konuştu.

Filistin davası açısından insanlık cephesini tahkim etmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Batıda yaşayan Müslüman kardeşlerimizden beklentimiz, bu insanlık cephesini çoğaltmanız, bunu tahkim etmeniz. Dini diyaneti, rengi, dili ne olursa olsun İsrail'de işlenen bu suçlara karşı olan, insanlığın vicdanının harekete geçirilmesini isteyen bu kitlelerle ilişkimizi artıracağız ve bunların sesinin daha fazla çıkması için bizler de elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" dedi.

'ZİYARETLER VERİMLİ GEÇTİ'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kanada'nın çeşitli bölgelerinden gelen imam ve kanaat önderini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, 21 Şubat- 1 Mart tarihlerini kapsayan bu ziyaretlerin verimli geçtiğini belirtti.

'TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA MÜSLÜMAN ALEMİ İÇİN ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPIYOR'

Kanada İmamlar Konseyi Başkanı Refaat Mohamed Abdelhak Mohamed ise TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin dünya çapında Müslüman âlemi için çok büyük işler yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini dile getiren Mohamed, özellikle de Gazze ve Filistinliler için büyük bir mücadele yürüttüğünü kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kanada hükümeti arasında iş birliği olduğunu ve Kanada Diyanet Teşkilatı'nın Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını ifade eden Mohamed, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini, Türkiye'nin yol göstericiliğiyle Kanadalı Müslümanların selameti için pek çok çözüm bulunabileceğini, pek çok işe imza atılabileceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle yaptığı sohbetin sonunda fotoğraf çektirdi.