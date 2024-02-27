Levent İşçen'in katil zanlıları hakim karşısında

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şeker ve Karakurt ile taraf avukatları katıldı.

İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verildi.

Sanık Osman Şeker, geçimini çiftçilik yaparak sağladığını belirterek şunları söyledi:

" Bir aile şirketiydik üç dört yerimiz vardı. Şu an benim elimde hiçbir şey yok. Levent İşçen ve ailesi beni çok perişan ettiler. Telefonlarda kayıtlarım var. Levent İşçen devlet takip ediyor diye sürekli telefon değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Hazine arazisi satın alma, kiralama gibi şeyler vardı. O yüzden 'takibe takılıyoruz' dediler. Bürolarının yerlerini sürekli değiştirdiler. Ben Ankara'daki bürolara gittikçe haftaya gel diyorlardı. Ben bunlara para verirken borç vermedim. Ben arazilerimi, tırpanlarımı satarak o parayı kazandım ve talep ettikleri parayı vermeye devam ettim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dedikleri şartları yerine getirdim."

- "Derdim silah gösterip korkutmaktı"

Ankara'ya araba satın almak için olayın gerçekleştiği günden bir gün önce Salih Karakurt ile geldiklerini anlatan sanık Şeker, "Salih'e Ankara'dan araba alacağız dedim. Birlikte yola çıktık. Olay günü Levent'in yanına gittim, paramı istedim. 'Neden benden para istiyorsun da diğer ortağımdan istemiyorsun?' dedi. Tartışma çıktı, boğuşma sırasında silah patladı. Tek derdim silah gösterip korkutmaktı. Levent'i vurmak istesem daha önce vururdum." dedi.

Sanık Karakurt ise olay esnasında Levent İşçen'i görmediğini ve Ankara'ya ilk kez geldiğini öne sürdü.

Öğle saatlerine doğru Levent İşçen'in bürosuna gittiklerini aktaran sanık Karakurt, "Parayı alıp, arabayı aldıktan sonra gidecektik. Ben uyuyordum silah sesine uyanıp arka tarafa baktım. Osman ara sokağa doğru koşmaya başladı, bana sadece 'dolandırıldım' dedi. İsim vermedi. 'Tartışınca silah patladı' dedi. Silah sende ne gezer dedim. 'Vardı işte' dedi. Silahı ben hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinden söz alan maktulün eşi Zehra İşçen ise Osman Şeker'in yalan söylediğini, Şeker'in yanlarına silahla gelerek, "3'e kadar sayıyorum, sizi öldüreceğim" dediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, beyanların ardından tanıkların dinleneceğini bildirdi.

- "Bizden para aldı fakat hiçbir geri dönüş yapmadı"

Tanık olarak dinlenen sanık Şeker'in oğlu M.Ş. ise babasının devlet hazinesinden mera arsası alacağı vaadiyle karşı tarafla çalışmaya başladığını söyledi. M.S, "Sürekli biz hesap dışı olarak elden bu kişilere para götürdük. Ben de bizzat kendim götürdüm. Karşı taraf şu ada parseli alıp size kiralayacağız, hayvan çiftliği yapacaksınız diye bizden para aldı fakat hiçbir geri dönüş yapmadı." ifadelerini kulandı.

Sanık Şeker'in eski çalışanı C.A. ise çalıştığı dönemde Levent İşçen ile Osman Şeker arasında hiçbir husumet bulunmadığını belirtti. Konya'da tarım arazisi alınması için İşçen'in ofisine para götürdüklerini belirten C.A. hiçbir arazi alınmadığını aktardı.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı, 8 Mayıs'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül 2023'de Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'i silahla vurduktan sonra kaçan Şeker'in Konya'da olduğunu belirlemişti.

Polis ekipleri, Şeker'in silahlı saldırıyı gerçekleştirmek için Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da tespit etmişti. Şeker ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Karakurt Konya'da yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlemişti.