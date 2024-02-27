'3'e kadar sayıyorum, sizi öldüreceğim' dedi

Eşi öldürülen Zehra İşçen, Osman Şeker'in yalan söylediğini, Şeker'in yanlarına silah ile gelerek '3'e kadar sayıyorum, sizi öldüreceğim' dediğini iddia ederek, şikayetçi olduğunu söyledi.

6 Eylül 2023'te, Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi, Cinnah Caddesi'nde meydana gelen olayda Levent İşçen, eşiyle ofisinin bulunduğu binadan çıkıp, aracına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı Osman Şeker yanına geldi. Şeker, tartıştığı İşçen'i tabancayla başından vurup, öldürdü. Kaçan Şeker ve yanındaki akrabası Salih Karakurt yakalanıp, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Osman Şeker ve Salih Karakurt hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Osman Şeker, Levent İşçen ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını söyleyerek, "Konya ve Aksaray illerinde hazineye ait arazileri kiralayarak tarım faaliyetlerini genişletebileceğimizi söyledi. Bu kapsamda 22 adet danışmanlık sözleşmesi imzaladık. İlerleyen süreçte şahıs bu şekilde ihale işlemleri için benden para talep etmeye devam etti. Ben de her seferinde kendisine talep ettiği paraları elden verdim. Levent İşçen'e 2- 3 yıl içerisinde 30 milyon TL para verdim. Bu paraları verirken de yanımda şahitlerim vardı" diye konuştu.

'OSMAN DAHA ÖNCE BANA DOLANDIRILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Şeker, Karakurt ve taraf avukatları hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Levent İşçen'i tanımadığını belirten tutuklu sanık Karakurt, Osman Şeker'in akrabası olduğunu söyledi. Kendisinin de Konya'da yaşadığını belirten Karakurt, "Osman, Ankara'dan para ve araba alacağını sonra da Konya'ya döneceğimizi söyledi. Konya'dan Ankara'ya geldik ve arabada kaldık. Olayın yaşandığı yere gittiğimizde ben arabada uyuyordum. Osman arabadan inmiş, silah seslerine uyandım ben. Silah sesini duyunca Osman'ın olduğu tarafa doğru gittim. Sana mı ateş ettiler dedim, 'hayır' dedi. Yanında silah olduğunu bile bilmiyordum. Osman daha önce bana dolandırıldığını söylemişti" dedi.

'LEVENT'İ VURMAK İSTESEM DAHA ÖNCE VURURDUM'

Tutuklu diğer sanık Osman Şeker, 3 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Olaydan 1 hafta önce Levent İşçen'in kendisine para vereceğini söylemesi üzerine Ankara'ya geldiğini belirten Şeker, "Salih'e Ankara'dan araba alacağız dedim. Birlikte yola çıktık. Olay günü Levent'in yanına gittim, paramı istedim. 'Neden benden para istiyorsun da diğer ortağımdan istemiyorsun?' dedi. Tartışma çıktı, boğuşma sırasında silah patladı. Tek derdim silah gösterip, korkutmaktı. Elimdeki eldiven de 3 gün arabada kaldığımız için arabayı temizliyordum, o nedenle elimdeydi. Levent'i vurmak istesem daha önce vururdum. Ben sadece bir ev ve araba parası almak istedim" diye beyanda bulundu.

'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Levent İşçen'in eşi Zehra İşçen ise Osman Şeker'in yalan söylediğini, yanlarına silah ile gelerek '3'e kadar sayıyorum, sizi öldüreceğim' dediğini iddia ederek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak dinlenen Şeker'in oğlu M.Ş. ise "Devlet hazinesinden mera arsa alacağız diyerek babam bunlarla çalışmaya başladı. Sürekli biz hesap dışı elden bu kişilere para götürdük. Ben de bizzat kendim götürdüm. Karşı taraf 'şu ada parseli alıp, size kiralayacağız, hayvan çiftliği yapacaksınız' diye bizden para aldı fakat hiçbir geri dönüş yapılmadı" dedi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı, 8 Mayıs'a erteledi.