4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 17.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.