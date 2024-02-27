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4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, binanın önünde park halinde bulunan iki araçta yandı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

4 katlı tekstil atölyesinde yangın mask
4 katlı tekstil atölyesinde yangın
4 katlı tekstil atölyesinde yangın
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Yangın, saat 17.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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27 Şub 2024 - 21:15 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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