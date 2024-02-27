4 katlı tekstil atölyesinde yangın

Yangın, saat 17.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.