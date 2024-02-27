Mitingde konuşan Kurum, Bu aziz şehir liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır, dedi. Kartal'da yıkılan Yeşilyurt apartmanına yönelik konuşan Kurum, Kartal'da Orhantepe'de bugüne kadar tarihinde yapılmamış dönüşümü bizler gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kartal Soğanlık'ta düzenlenen mitingde konuştu. Kurum, "Birileri gibi biz sırtımızı milletimize dönmedik. Hep milletimizin içindeydik. Hep milletimizle yan yanaydık. Ve milletimiz bizi nerede istiyorsa biz orada olduk. Ama bugün bakıyorsunuz İstanbul'umuz bu aziz şehrimiz emin ellerde değil. Bu aziz şehir liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. Bu aziz şehir beceriksizliğe mahkum edilmektedir. Oysaki İstanbul'umuz ihmale gelmez. İstanbul'umuz öyle yarı zamanlı belediye başkanları asla affetmez. İstanbul'umuz küçük bir çocuk gibidir. Her zaman ilgi ister. Her zaman sevgi ister. Ve İstanbul sorunlarının çözümü noktasında gayret ister. Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik önce vatandaşın gönlünde olmaktır" şeklinde konuştu.

"650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini belirten Kurum, "Biz diyoruz ki, 650 bin konutu dönüştüreceğiz. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Ne gerek var diyor. Olmazsa da olur diyor. Yapmasanız da olur diyor. Nasıl yapacaksınız diyor? Bal gibi yapacağımızı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de endişe ediyorlar. Korku yaşıyorlar. Ve aslında bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Farklı gündemler peşinde koşarak İstanbul'un sorunlarını göz ardı etmeye, İstanbulluları yine unutmaya devam ediyorlar. Şimdi biz afetlerden sonra gittik. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2 saat sonra oradaydık. Günlerce, aylarca orada sokak sokak gezdik. Beraber ağladık beraber üzüldük. Sonra hızlı bir şekilde dedik ki, biz milletimizin o zor gününde yanında olmamız lazım. Söz verdik bir yılda Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de konutlarımızı hızlı bir şekilde bitirdik" dedi.

"ORHANTEPE'DE TARİHİNDE YAPILMAMIŞ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kartal'da yıkılan Yeşilyurt apartmanı ile ilgili konuşan Kurum, "Yine hatırlayın. Burada Kartal'da, Orhantepe'de bir binamız yıkıldı. Biz yine oradaydık. Orada günlerce kaldık ve hem o apartmanımız, Yunus Apartmanıydı galiba. Yeşilyurt, Yeşilyurt Apartmanı'mızda hem de etrafında milletimizle el ele verdik. Ve Kartal'da Orhantepe'de bugüne kadar, tarihinde yapılmamış dönüşümü bizler gerçekleştirdik. Orhantepe bizi bilir, Kartal bizi bilir. Murat Kurum eğer burada dönüşüm yapılacak diyorsa milletiyle el ele verir ve o dönüşümü er veya geç yapar. İşte biz de orada el ele verdik milletimize bir söz verdik. Hamdolsun bu sözleri tuttuk. Şimdi bizim bu gerçeklerimize var ya onların hayalleri bile ulaşamaz. Bizim bu yaptıklarımızı onlar rüyalarında bile göremez" diye konuştu.

"2 BİNE YAKIN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Miting sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kurum Kartal'da yıkılan Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili, "Kartal'da Yeşilyurt apartmanı çöktüğünde kendiliğinden yıkılmıştı biliyorsunuz. Biz Kartal'da Orhantepe'ye geldik ve günlerce burada vatandaşımızın hem üzüntüsüne ortak olduk, yanlış hatırlamıyorsam 16 vatandaşımızı enkazın altında kaybetmiştik, bina kendiliğinden çöktü. Biz hızlı bir şekilde hem Yeşilyurt apartmanının olduğu yeri, hem de etrafını 6 ay gibi kısa bir sürede dönüşüme tabi tuttuk. Sonra o dönüşüm dalga dalga Orhantepe'de büyüdü. 2 bine yakın konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Sadece Orhantepe'de yaptığımız dönüşüm sayısı bu rakamlara ulaştı. Biliyoruz ki Kartal'ın İstanbul'un dönüşüm noktasında ihtiyacı var. Beklentisi var. İşte bugün de geldiğinizde aslında Kartal'daki bu heyecan Kartal'daki bu coşku dönüşümün bir an önce yapılabilmesi adına 31 Mart'ın heyecanı, 31 Mart'ın coşkusu inşallah biz de geldiğimizde Kartal'ın tüm mahalleleri için İstanbul'umuz için dönüşüm seferberliğini milletimizle el ele vereceğiz. Orhantepe'de nasıl yaptıysak, Pendik'te nasıl yaptıysak, Üsküdar'da, Bağcılar'da, Bahçelievler'de nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'umuzun 39 ilçesi için yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.