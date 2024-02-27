Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Tübitak 2204 A Liselerarası yarışmada bölge finallerine yükseldi.Lisenin müdürü Fatih Aşkın ise şu sözlere yer verdi;
" 2024 yılı, Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasina 12 proje ile müracaat ettik. Ankara'da Proje Okulu Anadolu Liseleri arasında 2 proje ile finale kalan tek okuluz. Tarih Öğretmenimiz Saime UÇAR GÜL, Edebiyat Öğretmenimiz Rahimi ORDU ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje Yarismasinda Son 5 Yıldır Okulumuz Başarıdan Başarıya Kosmuştur. 2020Yilinda Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje Yarismasinda Bölge Üçüncüsü olduk. 2021 Yılında okulumuz Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje yarismasinda Türkiye Birincisi olmuştur.
Cumhurbaskanimizin elinden ödulumuzu aldık. 2022 yılında Tübitak 2204 Proje yarışmasında Bölge İkincisi ve Bölge Birincisi Olmuştur. 2023 Yılında Tübitak 2204 A Liseler Arası Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Olmuştur. 2024 yılinda Bölge Finaline iki projemiz davet edildi.
Hedefimiz yine yeniden Türkiye Birinciliği.
TÜBİTAK 2204 A , ÖSYM nin Derece Yapan Öğrencilere EK PUAN verdiği Tek Proje Yarismasidir.
Gayretimiz; nitelikli eğitim, sürekli gelişim, etkin katılım ve inovatif çözümlerle eğitimde daima daha ileriye."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.