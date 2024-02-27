Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Tübitak 2204 A Liselerarası yarışmada bölge finallerine yükseldi.Lisenin müdürü Fatih Aşkın ise şu sözlere yer verdi;

" 2024 yılı, Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasina 12 proje ile müracaat ettik. Ankara'da Proje Okulu Anadolu Liseleri arasında 2 proje ile finale kalan tek okuluz. Tarih Öğretmenimiz Saime UÇAR GÜL, Edebiyat Öğretmenimiz Rahimi ORDU ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje Yarismasinda Son 5 Yıldır Okulumuz Başarıdan Başarıya Kosmuştur. 2020Yilinda Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje Yarismasinda Bölge Üçüncüsü olduk. 2021 Yılında okulumuz Tübitak 2204 A Lise Öğrencileri Proje yarismasinda Türkiye Birincisi olmuştur.

Cumhurbaskanimizin elinden ödulumuzu aldık. 2022 yılında Tübitak 2204 Proje yarışmasında Bölge İkincisi ve Bölge Birincisi Olmuştur. 2023 Yılında Tübitak 2204 A Liseler Arası Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Olmuştur. 2024 yılinda Bölge Finaline iki projemiz davet edildi.

Hedefimiz yine yeniden Türkiye Birinciliği.

TÜBİTAK 2204 A , ÖSYM nin Derece Yapan Öğrencilere EK PUAN verdiği Tek Proje Yarismasidir.

Gayretimiz; nitelikli eğitim, sürekli gelişim, etkin katılım ve inovatif çözümlerle eğitimde daima daha ileriye."