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Beyoğlu'nda yangın

Beyoğlu'nda, Nusretiye Camisi'nin lojmanı olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Caminin imamı ile müezzininin aileleriyle birlikte yaşadığı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda yangın mask
Beyoğlu'nda yangın
Beyoğlu'nda yangın
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Yangın, saat 16.30 sıralarında Kılıçali Paşa Mahallesi, Sanatkarlar Caddesi'nde Nusretiye Camii imamı ile müezzinin aileleriyle birlikte kaldığı 2 katlı ahşap binada çıktı. Müezzinin 5 yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Müezzinin eşi ile çocukları, yangını fark eden vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Caminin lojmanı olarak kullanılan bina, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yaşananları anlatan mahalle sakini Mehmet Kalsın, “Geldiğimde hemen hemen sönmüştü, kontrol altına alınmıştı. Gördüğünüz gibi durum bu, içinde ne olup bittiğini bilmiyorum. Ahşap olduğu için çabuk yanmış, zaten baya hızlı geldi itfaiye. Allah razı olsun hepsinden, koştular hemen kontrol altına aldılar" dedi.

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27 Şub 2024 - 19:54 DHA İstanbul/ Beyoğlu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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