Beyoğlu'nda yangın

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kılıçali Paşa Mahallesi, Sanatkarlar Caddesi'nde Nusretiye Camii imamı ile müezzinin aileleriyle birlikte kaldığı 2 katlı ahşap binada çıktı. Müezzinin 5 yaşındaki oğlunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Müezzinin eşi ile çocukları, yangını fark eden vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Caminin lojmanı olarak kullanılan bina, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yaşananları anlatan mahalle sakini Mehmet Kalsın, “Geldiğimde hemen hemen sönmüştü, kontrol altına alınmıştı. Gördüğünüz gibi durum bu, içinde ne olup bittiğini bilmiyorum. Ahşap olduğu için çabuk yanmış, zaten baya hızlı geldi itfaiye. Allah razı olsun hepsinden, koştular hemen kontrol altına aldılar" dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.