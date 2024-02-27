"Ankara hak ettiği hizmete tekrar kavuşacak"

Bakan Göktaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Altındağ Belediyesi ve Bakanlık iş birliğinde hayata geçirilen Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışa Göktaş'ın yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selma Çam, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Altınok, her birimizin engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Kimsenin yarına bir garantisi yok. Bir saat sonraya, bir dakika sonraya yok. Engelli vatandaşlarımızın problemlerini kamuoyuna taşıdık. Yasaların ve kanunların çıkmasında da katkımız oldu. Şimdi, zaman nasip olursa büyükşehir zamanı. Bundan sonra imar planlarımızı engelli vatandaşlarımıza göre yapacağız; mimari projeler, engelli vatandaşlarımıza göre bütün şehrin düzenlenmesi, planlanması, tasarımı engelli vatandaşlarımıza göre yapılacak. İnşallah büyükşehirde sizlere birçok engelli eğitim merkezlerimiz, üretim merkezlerimiz olacak. Sizlere bir engelli yaşam köyü kuracağız. Engelli ailelerin en büyük sıkıntısı diyor ki bana bir şey olursa çocuğum ne olacak? Bu çocuklarımızı mahçup bırakmayacağız, zorda bırakmayacağız."

'SAHAYA YANSIMAYAN POLİTİKANIN KIYMETİ YOKTUR'

Bakan Göktaş ise Bakanlık olarak çalışmalarının merkezinde her zaman aile olduğunu, aile yapısını korumak ve güçlendirmek vizyonuyla sosyal politikalar ürettiklerini ve politikaları da hizmete dönüştürdüklerini ifade ederek, "Bu anlamda özel gereksinimli bireylerimize yönelik hizmetlerimizi ayrıca önemsiyoruz. 22 yıllık AK Parti iktidarları süresince attığımız önemli adımlar arasında engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerimiz bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Engellilik alanında tarihi adımlar attık. Sosyal politikalar geliştirme anlamında adeta çığır açtık. 2002’den bugüne engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında Türkiye'de ilkleri başardık. Sahaya yansımayan politikanın kıymeti yoktur. Bu sebeple geliştirdiğimiz politikaları başarıyla uygulamaya geçirdik" diye konuştu.

Engelli vatandaşlar için gerçekleştirilen hizmetlere değinen Göktaş, Bakanlığın çalışma alanları sebebiyle belediyelerle yakın mesai yaptığını ve belediyelerin sosyal hizmetler anlamında en önemli paydaşlar olduğunu söyledi.

'ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Göktaş, AK Parti belediyelerinin artık bir marka olduğunu ifade ederek, "Hizmet ve eser siyasetinin en önemli başlığı olan sosyal politikaları, sosyal belediyecilik vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. AK Parti belediyeleri de bu alanda dünyaya örnek teşkil edecek ön uygulamaları, uygulamalarla öne çıkıyor. Şimdi de bu markayı Cumhur İttifakı birlikteliğiyle taçlandırıyoruz. Bakanlığımız ile Altındağ Belediyemiz arasındaki protokolle hayata geçen bu kıymetli tesis özellikle engelli ailelerine büyük kolaylık sağlayacak. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı çok önemsiyoruz. Bu bakışla ailelerimize sunulan imkânları da çok değerli görüyoruz. 5 yıldır Altındağ için canla başla çalışan Asım başkanımız bayrağı Veysel başkanımıza devrediyor. Asım başkanımız aynı heyecanla Mamak'a hizmet etmek üzere tekrar yola çıkıyor. Biz de inşallah Asım başkanımıza çıktığı yolculukta destek olacağız. Orada da inşallah bir engelsiz yaşam merkezini göreceğiz" diye konuştu.

'ANKARA ÇOK DAHA GÜZEL ESERLER GÖRECEK'

Turgut Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde çok daha güzel hizmetler yapılacağını kaydeden Göktaş, "Bütün Ankara, bütün Ankaralılar çok daha güzel eserler görecek. İnşallah kıymetli desteklerinizle. Ankara bu anlamda 5 yıldır büyük bir kayıp yaşadı. Büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonsuzluk Ankaralı vatandaşlarımızı aksayan hizmetler, yerine getirilmeyen vaatler olarak geri döndü. Keçiören'in efsane başkanı, Turgut başkanımız inşallah bu kayıpları telafi etmeye, Ankara'yı yeniden ayağa kaldırmaya geliyor. Turgut başkanımız ulaşımdan, sosyal hayata kısa bir sürede fark yaratacak projelerle geliyor. Engelsiz başkenti Turgut başkan yapar. Trafiksiz başkenti Turgut başkan yapar. Akıllı şehre dönüşmüş bir başkenti Turgut başkan yapar. Hem de uçuk vaatlerle değil gerçekçi projelerle yapar. Sandıkların kapandığı andan itibaren 1 Nisan sabahı Ankara hak ettiği hizmete tekrar kavuşacak inşallah. Altındağ Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezimizin ilçemize, Ankara'mıza, bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkez vatandaşların hizmetine açıldı.