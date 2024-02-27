Cumhur İttifakı, adaylarıyla tüm şeffaflığı ile ortadadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı AK Parti'siyle, MHP'siyle belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığı ile ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, hedefi, pazarlığı yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adı altında kimi isimlerin kimlerle 'DEM'lendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçeleri ile Manisa'da yeni bir destan yazacağını ifade eden Erdoğan, "İnşallah yaklaşık 1 ay sonra sandıkları hep beraber patlatmaya hazır mıyız? Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum. Hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan 'Eyvallah' deyip gittiyse, bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ DÜNYADA ŞANLI TARİHİNE YAKIŞIR BİR YERE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ'

Manisa'yı da 81 vilayetle Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun için cumhurbaşkanı, bakanlık, kurumlar ve belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi güvenli, huzurlu hale getirecek adımları atıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarını Türkiye Yüzyılı'nın altyapısı olarak görüyoruz. Bunun üzerine çok daha fazlasını koyarak ülkemizi dünyada şanlı tarihine yakışır bir yere çıkarmakta kararlıyız. Allah'ın izniyle bunların hepsini yapacak iradeye, birikime, hazırlığa, kadroya sahibiz. Yeter ki milletimiz birliğine, dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıksın. Emin olun gerisi sadece vakit ve öncelik meselesidir. Ne diyor güzel Manisa türküsünde? 'Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde. Mevla'm düşürmesin derde', evet yeter ki Mevla'm fert olarak hiçbirimizi ve milletimizi çaresiz dertlere düşürmesin. Ölümden gayri her derdin devası, insanın çalışmasına, gayretine, nasibine bağlı olarak vardır" dedi.

'HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karamsarlık illetine kapılmadıktan sonra Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geliriz. Dikkat ederseniz içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, canını sıkmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları elbette var. Ama bunları çözebilecek olan program da irade de milletiyle, devletiyle, cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizdedir. Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey üretmeden, program ve proje geliştirme zahmetine katlanmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak, boynumuzun borcudur. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek, sanayiyi, tarımı, ticareti nasıl küresel rekabete hazırladıysak bugünkü meseleleri de öyle hal yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var, birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var, birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var, birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, brlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik mi? Cudi'de mağaralara girdik mi? Tendürek'te inlerine girdik mi? Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olan, gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA YENİ BİR HEYECANLA GİRİYORUZ'

Bölgesel ve küresel krizlerle ilgili meseleleri birer birer çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Erdoğan, "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak payı mutlaka alacaktır. Geçmişte bunu sağladık, bundan sonra da başaracağız. Emniyete alanda ne kadar Manisalı olduğunu sordum. Verdikleri cevap 45 bin. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken, Türkiye Yüzyılı'na yeni bir heyecanla giriyoruz. Ülkemizin sadece son çeyrek asırda verdiği mücadele dahi önümüzdeki dönemin ne kadar mühim olduğunu göstermeye yeterlidir. Türkiye bu süreçte güven ve istikrarın hem demokrasisinin hem ekonomisinin gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu müşahede etti. Sınırlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden terör eylemleri sebebiyle can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu yaşayarak gördük. Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyen karanlık güçlerin huzurumuza kastedişine beraberce şahit olduk. Ülkenin esenliğini tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milleti umursamayan muhalefet anlayışının ilkesiz, ölçüsüz ve sorumsuz politikaları yaşadığımız sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ekti. CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış, Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir" dedi.

'KURULAN KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ'

Mayıs seçimlerinde kurulan altılı masanın gerisindeki silüetleri unutmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Cumhur İttifakı AK Parti'siyle, MHP'siyle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığı ile ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, hedefi, pazarlığı yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti, genel başkanla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adı altında kimi isimlerin kimlerle 'DEM'lendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhan'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Haftalar öncesinden günü, saati, yeri belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar siyasetten, gündemden uzak durumdalar. Kişisel kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bırakın dünyada ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz, Türkiye'nin yönetimi bu zihniyete emanet edilmez. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız, diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hayalleri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz. Bu muhalefet anlayışının politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi yoktur. Allah göstermesin bunların ellerine fırsat geçerse ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur, sadece yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışır, sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturmak konusundaki ısrarımızın sebebi de aynıdır" ifadelerini kullandı.

'GÖZÜM MANİSA SONUÇLARINDA OLACAK'

Manisalılardan 31 Mart seçimleri için Cumhur İttifakı'na destek isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan Manisa'dan öyle bir ses verin ki ülkemizin her köşesinden duyulsun. Manisa, ecdadın emaneti Manisa 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Manisa'yla birlikte Türkiye haritasının renkleri ile boyamaya var mıyız? Ana kademe, kadın, gençlik kolları var mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Bilirim; Manisa verdiği sözü tutar. Seçim gecesi gözüm Manisa sonuçlarında olacak."

'MANİSA'YA 191 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun bugüne kadar da sözümüzü hep tuttuk. Vatan topraklarının her köşesine asırlık ihmalleri telafi edecek yatırımlar yaptık. İnsanlarımızı layık olduğu hizmetlerle buluşturduk. Şehirlerimizin hiçbirini ihmal etmeden hepsini eserlerimizle donattık. Bu anlayışla son 21 yılda Manisa'ya 191 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 5 bin 176 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin 240 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. UEFA standartlarında 2 stadyumun da aralarında olduğu 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 558 yataklı şehir hastanesiyle birlikte toplam 2 bin 415 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete sunduk. Yatak kapasitesi 400 olan Salihli Devlet Hastanesi dahil 5 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Proje aşamasındaki 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Saruhan Devlet Hastanesi'yle birlikte çok sayıda sağlık tesisini şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 783 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 217 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 12 bin 111 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehir sınırları içerisinde 5 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 19 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 93'üne hizmet veriyoruz. Manisa'da 7 millet bahçesi projemizden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardık. Nereden nereye" dedi.

'TÜM DEMİR YOLU HATTINI YENİLEDİK'

Manisa'da yaptıkları yatırımları sıralayarak sözlerine devam eden Erdoğan, "Bir kısmı Manisa il sınırlarından geçen İstanbul-İzmir Otoyolu Sabuncubeli Tüneli'yle şehirler arası ulaşımı kolaylaştırdık. Manisa'nın çeşitli yerlerinde inşası süren yol çalışmalarını önümüzdeki yıllarda peyderpey hizmete açacağız. Bandırma-Balıkesir-Manisa demir yolu hattını modernize ettik, ilimizdeki tüm demir yolu hattını yeniledik. Akhisar'a yeni bir gar binası yaptık. Manisa-Uşak-Afyon-Karahisar arasındaki 415 kilometrelik mevcut hattı da elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi planlıyoruz. Ankara-Afyon-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla Manisa, İstanbul, Ankara, Konya, Sivas ve yapımı süren diğer tüm hızlı tren hatlarıyla entegre olacak. Tarım ve Orman'da son 21 yılda Manisa'ya 33 baraj, bir içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 77 dere ıslahı projesi, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Kapasitesi 448 milyon metreküp olan Akhisar Gördes Barajı'nın yapımını bitirerek 150 bin dönüm arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 240 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Halen inşası süren 7 baraj, 2 depolama tesisi ve 9 sulama tesisi daha var. Manisalı çiftçilerimizi 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe ile yatırımla destekledik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 32 Ar-Ge merkezi ve 6 tasarım merkezi kurduk. Soma OSB'nin inşasına da başladık. İstihdamı desteklemek için Manisa'daki işverenlere yaklaşık 9 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide 254 bin abonesi olan şehrimize ve 45 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Manisa'ya yapılan hizmetleri anlatan videoyu meydandakilere izleten Erdoğan, "Biz Manisa'yı seviyoruz, Manisa'da bizi seviyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Manisa'ya yaptığımız yatırımları katlayarak arttıracağız. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz, hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda. Biz burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımızda herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek. Buradaki hizmetler artarak yoluna devam edecek. Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Başkan adaylarımızı sizlere tanıtacağım" diye konuştu.

'ŞEHRİMİZİ GELECEĞE GÜVENLE TAŞIYORUZ'

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkanı adayı Cengiz Ergün ise Cumhur İttifakı çatısı altında ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da Cumhur İttifakı'nın zaferi için canla başla çalıştıklarını aktardı. Ergün, "Manisa'mızı Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte taşıyacağız. 10 yıllık bir büyükşehir olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz 1060 büyük projemizle 30 büyükşehir içerisinde her zaman üst sıralarda yer aldık" dedi.