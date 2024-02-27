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İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım Programı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan "Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nun açıklandığı Meclis Tören Salonu'ndaki programa katıldı.

İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım Programı mask
İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım Programı
İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım Programı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan " Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nun açıklandığı Meclis Tören Salonu'ndaki programa katıldı. Toplantıda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de yer aldı.

# Türkiye, Gazze

27 Şub 2024 - 17:58 AA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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