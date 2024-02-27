İnsanlığın Felaketi" Özel Raporu Tanıtım Programı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan " Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nun açıklandığı Meclis Tören Salonu'ndaki programa katıldı. Toplantıda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.