Bakan Kacır, öğrencilerle bir araya geldi

Programda Bakan Kacır’ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile öğrenciler yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Eskişehir'de anaokulundan liseye kadar 395 okula on binlerce popüler bilim kitabı ve dergisi hediye ettiklerini söyleyerek, “Okumak ise bu sonsuz yolculuğun en güçlü yelkenlerinden biridir. İşte bu nedenle, TÜBİTAK popüler bilim kitaplarıyla 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okuru kucaklıyor, bilime olan ilgiyi ve sevgiyi her geçen gün biraz daha artırıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız bin 167 eserde, 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Sadece geçtiğimiz yıl, 37'si yeni olmak üzere toplam 204 kitapta, 2 milyon 700 bini aşan basım adedine eriştik. Yarım asırdan fazla bir süredir yayımladığımız Bilim ve Teknik'ten Bilim Çocuk ve Meraklı Minik'e TÜBİTAK Popüler Bilim Dergilerimizle de her ay 300 bin vatandaşımıza ulaşarak merakın keşfin ateşini yakıyoruz. Basılı yayınlarımızın yanı sıra popüler bilimin dijital adresi Bilim Genç web sitesi ile her ay yaklaşık 400 bin kullanıcıya erişiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal arasında TÜBİTAK yayınlarına ilişkin protokol imzalandı.

ÜNİVERSİTEDE İLERİ PROTİP İSTASYONU AÇTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Avrupa Birliği’nce desteklenen ‘İleri Prototip İstasyonu’ proje açılışına katıldı. Üniversite öğrencilerinin stantlarını gezerek sohbet eden Bakan Kacır, Eskişehir Teknik Üniversitesi Prototip Merkezi ile Eskişehir’in katma değerli üretim yolculuğuna yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.

Merkezin özellikle KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü yüksek daha yenilikçi ve verimli üretim yöntemlerini benimsemelerine ve bu teknolojileri geliştirmelerine olanak tanıyacağını belirten Bakan Kacır, “4,4 milyon Euro kaynak ile hayata geçirdiğimiz üretim ve ileri malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojileri ve animasyon gibi geleceğin katma değerli sektörlerine hizmet edecek bu tesis ile; girişimcilerimizin prototiplerini nihai ürünlere dönüştürmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, mentörlük, teknoloji değerlendirme, kaynak yaratma, hukuk, fikri haklar gibi alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle girişimcilerimizin fikirden ürüne giden yolda yanlarında yer alıyoruz. Bu proje ülkemizin stratejik endüstrilerinde faaliyet gösteren girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayacak. KOBİ'lerin talaşlı imalat, tersine mühendislik ve eklemeli imalat alanlarında ihtiyaçlarına cevap verecek bu merkez ile; Eskişehir sanayiinin özellikle havacılık ve raylı sistemler sektöründe sahip olduğu yetkinleri de güçlendireceğiz. KOBİ’lerimizin uluslararası rekabet gücü yüksek daha yenilikçi ve verimli üretim yöntemlerini benimsemelerine ve bu teknolojileri geliştirmelerine olanak tanıyacağız. İnanıyorum ki bu merkez, şehrimizin nitelikli üretim altyapısı, Ar-Ge kabiliyetleri, araştırma ve girişimcilik kültürüne çarpan etkisi oluşturacak. Eskişehir önümüzdeki dönemde birçok lider teknoloji girişiminin adresi olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Prototip İstasyonu’na geçen Bakan Kacır, merkezi gezerek Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile proje yürütücülerinden bilgi aldı.