Kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19- 25 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.