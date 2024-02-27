İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 19- 25 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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Kaçakçılık operasyonları: 106 gözaltı
Van'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 83 kilo 757 gram uyuşturucu, kaçak sigara ve cep telefonları ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.