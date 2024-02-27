Marmara'da deprem

Marmara Denizi'nde saat 16.13 civarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkezi Çanakkale'nin Biga ilçesi olarak belirtildi. Bu 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.