Bahçeli, Fatih Karagümrük SK yöneticilerini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve kulüp yöneticilerini kabul etti.
MHP'den yapılan açıklamaya göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisini ziyaret eden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti. Heyet, kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, Bahçeli'ye onursal üyelik beratı ile üzerinde ismi yazılı 80 numaralı Fatih Karagümrük formasını takdim etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.