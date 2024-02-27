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Bahçeli, Fatih Karagümrük SK yöneticilerini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve kulüp yöneticilerini kabul etti

Bahçeli, Fatih Karagümrük SK yöneticilerini kabul etti mask
Bahçeli, Fatih Karagümrük SK yöneticilerini kabul etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli, kendisini ziyaret eden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti. Heyet, kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, Bahçeli'ye onursal üyelik beratı ile üzerinde ismi yazılı 80 numaralı Fatih Karagümrük formasını takdim etti.

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27 Şub 2024 - 15:41 DHA Ankara- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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