Durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla 2 farklı otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Osmaniye'de oluşturulan uygulama noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüler, kaçtı. 2 otomobil de kısa süreli takip sonucu durduruldu. Otomobillerde yapılan detaylı aramada, toplam 61 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobillerden birinde bulunan Adnan D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.