"10 yıldır yolunu gözlüyorum, gel teslim ol"

Bitlis'te, 2015’te üniversite öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime’ye seslenen Hatice Levent, “10 yıldır senin yolunu gözlüyorum. Senin elin kalem tutuyordu, kalemini attırdılar, silah verdiler. Sen de o silahı at geri dön” diyerek teslim olmasını istedi.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 375 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1639'uncu güne girildi. Nöbette bugüne kadar 51 aile, çocuklarına kavuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, 2015’te kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, “ Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım eğer beni duyuyor veya görüyorsan, ne olursun dön, gel. Ben seni çok özledim. 10 yıldır senin yolunu gözlüyorum. Senin elin kalem tutuyordu, kalemini attırdılar, silah verdiler. Sen de o silahı at geri dön. Ben senin eline kalem vermek istiyorum. Askerime, polisime teslim ol kuzum. Onları görünce elini kaldır” diye konuştu.