- Asayiş

Siirt’te patpat devrildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde devrilen ‘patpat’ adı verilen tarım aracının sürücüsü Mesut Barlak (34) hayatını kaybetti.

Siirt’te patpat devrildi mask
Siirt’te patpat devrildi
Siirt’te patpat devrildi
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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşyaka köyünde meydana geldi. Mesut Barlak yönetimindeki patppat, devrildi. Kazada Barlak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barlak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Barlak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Şub 2024 - 14:13 DHA Siirt/ Şirvan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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