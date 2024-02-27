Siirt’te patpat devrildi

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşyaka köyünde meydana geldi. Mesut Barlak yönetimindeki patppat, devrildi. Kazada Barlak yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barlak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mesut Barlak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.