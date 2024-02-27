"Stokları Eritiyoruz" kampanyası devam edecek

MediaMarkt, geleneksel olarak düzenlediği "Stokları Eritiyoruz" kampanyasının uzatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, birbirinden farklı binlerce elektronik ürünü satışa sunduğu kampanyayı 29 Şubat'a kadar uzattı.

MediaMarkt'ın, farklı kategorilerdeki ürünlerden oluşan kampanyası kapsamında, akıllı çocuk saatlerinden bluetooth hoparlörlere, güvenlik kameralarından tabletler ve taşınabilir şarj cihazlarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Elari 4GR 4G destekli akıllı çocuk saati 2 bin 989 TL'den, JBL Go Essential bluetooth hoparlör bin 189 TL'den, TP-Link Tapo C320WS dış mekan Wi-Fi güvenlik kamerası bin 399 TL'den, Apple 6. nesil iPad Mini Wi-Fi + Cellular 64GB tablet 19 bin 997 TL'den, Baseus Bipow Overseas Edition 10 bin mAh taşınabilir şarj cihazı 899 TL'den satışa sunuldu.