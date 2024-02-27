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Orman'da kaybolan PTT çalışanı aranıyor

Denizli'de yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanı Süleyman Özsoydan'ı (37) arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bölgede karadan ve dronlarla havadan arama yapıyor. Jandarmanın iz takip köpeği 'Benek' de Özsoydan'a ait iz arıyor.

Orman'da kaybolan PTT çalışanı aranıyor mask
Orman'da kaybolan PTT çalışanı aranıyor
Orman'da kaybolan PTT çalışanı aranıyor
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Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşayan PTT'de gişe memuru olarak çalışan Süleyman Özsoydan, 24 Şubat'ta saat 16.00 sıralarında evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti. Özsoydan'dan haber alamayan yakınları cep telefonundan da arayıp ulaşamadı. Pazar günü ormanda yürüyüş yapanlar, Özsoydan'a ait sırt çantası bulup, özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan'ın yakınları çantanın bulunmasının ardından polise kayıp başvurusunda bulundu. Çantadaki incelemede Özsoydan'a ait cep telefonu ile kişisel eşyaları bulundu. Arama kurtarma ekipleri ormanda Özsoydan'ı arama çalışması başlattı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma, polis, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, bölgede Özsoydan'ı bulmak için çalışıyor. Ekipler, ormanda karadan ve dronlarla da havadan arama yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpeği 'Benek' de arama çalışmalarında kullanılıyor.

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27 Şub 2024 - 13:22 DHA Denizli/ Pamukkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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