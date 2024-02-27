Orman'da kaybolan PTT çalışanı aranıyor

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşayan PTT'de gişe memuru olarak çalışan Süleyman Özsoydan, 24 Şubat'ta saat 16.00 sıralarında evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti. Özsoydan'dan haber alamayan yakınları cep telefonundan da arayıp ulaşamadı. Pazar günü ormanda yürüyüş yapanlar, Özsoydan'a ait sırt çantası bulup, özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan'ın yakınları çantanın bulunmasının ardından polise kayıp başvurusunda bulundu. Çantadaki incelemede Özsoydan'a ait cep telefonu ile kişisel eşyaları bulundu. Arama kurtarma ekipleri ormanda Özsoydan'ı arama çalışması başlattı. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma, polis, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, bölgede Özsoydan'ı bulmak için çalışıyor. Ekipler, ormanda karadan ve dronlarla da havadan arama yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpeği 'Benek' de arama çalışmalarında kullanılıyor.