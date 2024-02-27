Futbolculara Saldıran Holigan Yakalandı

Altay yönetimi, fanatik bir Göztepeli'nin Altay'ın U16 takımı oyuncularına saldırıda bulunmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. U16 Gelişim Ligi'nde Bornova İlçe Stadı'nda oynanan Bornova 1877- Altay karşılaşması öncesi sahaya girip Altaylı genç oyunculara tokat ve tekme atan kişinin yaptığı saldırının spor kamuoyunda infial yarattığını belirten siyah-beyazlılar, "Kendi maçları olmamasına rağmen planlı ve organize bir şekilde maçın oynanacağı stada geldiklerini mevcut görüntülerden de gördüğümüz, maç öncesinde yapılan son hazırlıklar esnasında saha içine girerek 16 yaşındaki sporcumuza tribünde ise sporcularımızın ailelerine saldırılması ve beraberinde bulunan kişilerin şiddet içeren o anları desteklercesine cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşmaları kabul edilemezdir" ifadelerine yer verdi.

Altay yönetimi, Göztepe CEO'su Kerem Ertan'a da daha önce yaptığı bir söylemi nedeniyle üstü kapalı mesaj gönderdi. Siyah-beyazlılar şöyle devam etti: "Popülist ve sorumsuzca söylenen, 'İzmir'in en büyük umudu ve en güçlü ailesiyiz' gibi sloganlar gizli ayrıştırmalara, eğitimsiz ya da eğitim düzeyi düşük düzeyde bulunan bazı kitlelere vandallık yapma ve şiddet uygulama cesareti vermektedir. Söz konusu yaşanılan şiddet olayı bunun en net göstergesidir. Büyük Altay ülkenin kurulmasında, İzmir'in kurtulmasında bizzat yer almış, bünyesinden ayrılan Altaylıların iki güzide kulüp kurmasına dahi sebep olmuş, neredeyse İzmir futbolunu dizayn ve domine etmiş olan temel direktir. Bu yüzden tüm kulüp yetkililerini maksadını aşan söylemlerle aslı astarı olmayan gereksiz iddialarda bulunmamaya davet ediyoruz."

SALDIRGAN BULUNDU

Altaylı oyunculara saldırıda bulunan Göztepeli fanatiğin İzmir Emniyeti tarafından yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan holigan için adli işlem yapılacağı bildirildi. Daha önce de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alan 20 yaşındaki C.A.Z'nin hakim karşısına çıkacağı ifade edildi. Altay Spor Kulübü ve saldırıya uğrayan sporcuların şikayetçi olduğu öğrenildi. Altay'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün emniyet birimleriyle birlikte konuyu koordineli olarak takip etmekte olup, bu ahlaksız suçu işleyen ya da işleyenlerin olabilecek en ağır cezayı almaları için tüm girişimlerde bulunduğunu özellikle belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.