Yanlış ameliyat edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Kolu iyileşmeyen Şişman, yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla özel hastaneden ve kendisini ameliyat eden doktorlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılan konuyla ilgili Şişman, "Kolum tamamen gitti, bir şey kaldıramıyorum. Mesleğimi de yapamıyorum" dedi. Hastane yönetimi ise adli sürecin devam ettiğini belirterek, açıklama yapmadı.

Darıca ilçesinde kasaplık yapan, işitme kaybı ve bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle yüzde 59 engelli raporu olan Yusuf Şişman, 2022'de sağ kolunu kısmen hareket ettirememesi üzerine Gebze ilçesindeki özel hastaneye başvurdu. Burada kendisine 'Dirsek burkulma ve gerilmesi' teşhisi koyulan Şişman, ameliyata alındı. Ameliyattan bir süre sonra kolunu hiç oynatamadığını söyleyen Şişman, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Burada yeniden tedavi olan Şişman'ın iddiasına göre, doktorlar, kolunda sinir hasarı meydana geldiğini, ilk ameliyatın başarısız olduğunu ve tekrar ameliyat olması gerektiğini belirtti.

3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ

Tekrar özel hastanedeki doktoruna giden Şişman, yaklaşık 1 yıl sonra 2'nci kez ameliyat olurken, ardından şikayetleri daha da arttı. Birçok hastaneye giden Şişman'ın muayenesinde iddiaya göre kolunda sinir hasarı meydana geldiği ve 3'üncü kez ameliyat olması gerektiği bildirildi. Yaklaşık 2 yıllık süreçte hem işini hem de sağlığını kaybettiğini söyleyen Şişman, hastanenin kendisine yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla Gebze Adliyesi'ne gidip, hem özel hastaneden hem de kendisini ameliyat eden doktorlardan şikayetçi oldu. Şişman'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

'ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAKSIN'

Yusuf Şişman yaşadıklarını anlatarak, "Ben kasaptım. Kolumda dikilme olunca 'Bir an önce ameliyat olup sağlığıma kavuşayım; işime devam edeyim' dedim. Özel hastaneye gittim, randevu aldım ve tedavi oldum. Ondan sonra bana 'Ameliyat olacaksın' dediler. Doktora, 'Kasaplık yapıyorum; mesleğimi yapabilir miyim? Bıçak kullanıyorum' dedim. O da bana 'Eskisinden daha iyi olacaksın' dedi. Öyle deyince ben de ameliyat olayım dedim" diye konuştu. Şişman, "Fizik tedavi olmadan da bir kolun ameliyata alınması iyi değilmiş. Ameliyat oldum; ameliyattan çıktıktan sonra kolum dosdoğru oldu. Ben de 'Bu kolumu nasıl düzelttiler' dedim. Kolumu alçıya aldıktan sonra bana 'Kolun birkaç ay alçıda kalacak. Ameliyatın çok güzel, başarılı geçti' dediler. 1,5 ay sonra alçıyı aldılar. Alçıyı aldıktan sonra kolumun bilek kısmı aşağı düşmeye başladı. Hastaneye gidip doktora, 'Hocam böyle bir durum var; bu kolum bu şekilde düşüyor' dedim. Hoca da bana 'Düzelecek, biraz daha zamana ihtiyaç var' dedi. Ben de tekrar ne zaman ameliyata alacaklarını sordum. O da bana, 'Yarın seni ameliyata alacağız ama seni bu sefer 2 doktorla birlikte ameliyata alacağız' dedi. Ben de hocaya, zamanında neden 2 doktorla ameliyata almadıklarını sordum. O da bana 2 doktorla alacaklarını söyledi. Aradan 1 sene geçti. Beni 1 sene sonra ameliyata aldılar. 2'nci ameliyat da benim düşünceme göre başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

'İLGİLENDİLER AMA SONUÇ ALAMIYORUM'

Doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Şişman, "Gittim, adliyeye dilekçe verdim. Beni çağırıp Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve farklı hastanelere gitmem gerektiği, orada heyete gireceğim söylendi. Heyete girdim; raporlarımı aldım. Onlar da bana düzenleme yaptıktan sonra raporlarımı adliyeye göndereceklerini söylediler" dedi.

Sürecin devam ettiğini belirten Şişman, "Daha sonrasında muhtarlığa yazı geldi. 'Sağlık Bakanlığı, seni hastanede ön incelemeye alacak' dediler. Beni hastaneden aradılar. Hastaneye gittim; beni hastanede heyete soktular. Sağ olsunlar, ilgilendiler ama oradan da bir sonuç alamıyorum. Bana diyorlar ki 'Şu il sağlık müdürlüğüne gelecek', ' Ankara'yı araman lazım'. Ankara'yı arıyorum, oradan hiç cevap alamıyorum. Orası öbür tarafa yönlendiriyor" dedi.

'FABRİKADA TEMİZLİKÇİ OLARAK ÇALIŞIYORUM'

Sağlık Bakanlığı'na sesini duyurmak istediğini belirten Şişman, "Buradan bana 'Evrak gelecek' diyorlar; 4 aydır bekliyorum. Benim kolum tamamen gitti. Bir şey kaldıramıyorum. Kasap mesleğimi yapamıyorum. Şimdi de bir fabrikada temizlikçi olarak çalışıyorum. Yapacak başka hiçbir şey, işim yok. Mecbur çalışmak zorundayım. İhtiyacımız var sonuçta" diye konuştu.

Hastane yönetimi ise adli süreç devam ettiği için açıklamaya yapmayacağını belirtti.