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Başkan adayları parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi

Ordu'da seçim çalışmaları sırasında parkta bir araya gelen Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindiler

Başkan adayları parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi mask

Ordu'da seçim çalışmaları sırasında parkta bir araya gelen Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindiler.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken Ordu’da adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen adayların seçim çalışmalarında da zaman zaman renkli anlar ortaya çıkıyor. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, sayılı günlerin kaldığı seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde sürdürdü. İlçedeki bir parkta karşılaşan iki aday, parka girerek tahterevalliye bindi. 1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.

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27 Şub 2024 - 13:07 DHA Ordu- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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