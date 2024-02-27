Gazze’de ateşkes olacak mı ?

ABD Başkanı Biden, Seth Mayers’ın sunduğu talk show programına katılmak üzere gittiği New York kentinde, basın mensuplarına açıklama yaptı. Biden, bir hafta içinde Gazze’de ateşkesin sağlanabileceğini belirterek, “Umuyorum ki önümüzdeki Pazartesi günü ateşkes sağlanmış olacak. Ulusal güvenlik danışmanım bana yakın olduğumuzu söyledi. Yaklaştık. Henüz işimiz bitmedi” dedi.