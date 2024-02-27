ABD Başkanı Biden, Seth Mayers’ın sunduğu talk show programına katılmak üzere gittiği New York kentinde, basın mensuplarına açıklama yaptı. Biden, bir hafta içinde Gazze’de ateşkesin sağlanabileceğini belirterek, “Umuyorum ki önümüzdeki Pazartesi günü ateşkes sağlanmış olacak. Ulusal güvenlik danışmanım bana yakın olduğumuzu söyledi. Yaklaştık. Henüz işimiz bitmedi” dedi.
27 Şub 2024 - 12:10- Dünya Güncelleme:
Gazze’de ateşkes olacak mı ?
ABD Başkanı Joe Biden, talk show programına katılmak için gittiği New York kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze’de bir hafta içinde bir ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.