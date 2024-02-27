CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “26 Şubat günü, 16:45 ve 23:45 saatleri arasında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında 3insansız deniz aracını, 2 gemisavar seyir füzesini ve 1 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Deniz araçları ve füzeler Kızıldeniz'e doğru fırlatılmak üzere hazırlanmıştı, İHA ise Kızıldeniz üzerindeydi. CENTCOM kuvvetleri deniz araçları ve füzeleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde, İHA'yı da Kızıldeniz üzerinde tespit etmiş ve bunların ticari gemilere ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir” denildi.
- Dünya
"2 füze ve 1 İHA imha edildi"
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Şubat Kızıldeniz Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporda, Husilere ait 3 insansız deniz aracı, 2 gemisavar seyir füzesi ve 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.