"2 füze ve 1 İHA imha edildi"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “26 Şubat günü, 16:45 ve 23:45 saatleri arasında, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında 3insansız deniz aracını, 2 gemisavar seyir füzesini ve 1 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Deniz araçları ve füzeler Kızıldeniz'e doğru fırlatılmak üzere hazırlanmıştı, İHA ise Kızıldeniz üzerindeydi. CENTCOM kuvvetleri deniz araçları ve füzeleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde, İHA'yı da Kızıldeniz üzerinde tespit etmiş ve bunların ticari gemilere ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir” denildi.