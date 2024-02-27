Suçunu itiraf eden kardeş tutuklandı

Merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında, 22 Şubat günü Cihan Karaca’nın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Cihan Karaca'nın babası A.K., kardeşleri Ahmet Karaca ve F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve 2 oğlu, dün adliyeye sevk edildi. Cihan Karaca'nın cenazesi ise otopsinin ardından köyde toprağa verildi.
Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Cihan Karaca'nın babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.