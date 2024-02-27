- Asayiş

Bitlis'te 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 450 gram skunk bulundu.

Bitlis'te 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi mask
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı aramada, bidonların içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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27 Şub 2024 - 11:11 DHA Bitlis- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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