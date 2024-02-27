Bitlis'te 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı aramada, bidonların içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.